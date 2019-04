Pays basque : un logement d'urgence inauguré à Guiche

Pays Basque, France

Derrière ce logement d'urgence, la volonté de l'association Saint Jean-Baptiste (propriétaire des lieux) et surtout l'action l'ESJDB (l'école supérieure des jeunes dirigeants du bâtiment). Cet organisme de formation forme chaque année les futurs managers des entreprises du BTP.

Or, dans leur cursus, les étudiants doivent travailler sur un projet à vocation sociale. Cette année, les 16 membres de la promotion (5 femmes et 11 hommes) ont choisi d'aider le projet de Guiche. Grâce à leur action, 42 000 euros de dons en argent et en matériel ont été réunis.

Les membres de la promotion de l'ESJDB avec des membres de l'association Saint Jean-Baptiste © Radio France - Jacques Pons

Pascal Domecq de la promotion de l'ESJDB Copier

42 000 euros de dons

Un exploit. Le projet associatif a reçu l'aide de plusieurs artisans de la zone (Didier Lospital, José Correia, Joel Oyenart et Michel Uhalde) sans oublier non plus l'association angloye d'insertion Atherbéa. Par ailleurs, la fondation BTP+ et la fondation FFB ont permis de réunir 16 000 euros d'aide. Au total, en ajoutant les dons matériels gratuits des artisans, on arrive à une somme rondelette de 42 000 euros !

La promotion de l'ESJDB © Radio France - Jacques Pons

Une réussite

Au départ, il n'y avait rien dans le bâtiment de l'ancienne école. Les murs étaient nus tout comme le sol. Les travaux, menés de janvier 2018 à jeudi 11 avril (un artisan travaillait encore ce jour-là !), ont permis de réaliser un logement accueillant : salon-cuisine au rez de chaussée et à l'étage, deux chambres et une salle de bain. Le tout, exposé plein sud avec vue sur la petite place de Guiche.

On est allé au bout du bout — Karine Laplace, l'un des membres de la promotion de l'ESJDB

Karine Laplace Copier

Le logement, au rez de chaussée © Radio France - Jacques Pons

Ce logement d'urgence sera désormais géré par l'association Saint Jean-Baptiste avec l'aide des maires du canton. Il est destiné à une famille en difficulté pour une courte durée. Et ici, ce genre de logement répond vraiment à un besoin selon la vice présidente de l'association Saint Jean-Baptiste, Christiane Bareigts :

La vice présidente de l'association Saint Jean-Baptiste Christiane Bareigts Copier

L'abbé Rémi Galvan bénit le logement © Radio France - Jacques Pons