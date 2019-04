Pays Basque: un Premier Mai sous toutes les formes et de toutes les couleurs

En plus des syndicats à Bayonne, les gilets jaune, les associations environnementales ou les agriculteurs seront à Hendaye et Mauléon. Un Premier mai rouge syndical, vert environnemental, et jaune comme un gilet posé sur un rond-point.

Bayonne, France

Le premier mai ne sera pas réservé aux syndicats cette année. Ils ont bien sûr chacun leur action, FO célèbre ça en interne, la CFDT et l'UNSA seront sur le mail Chaho-Pelletier pour un pacte social et environnemental. C'est un rassemblement qu'on verra dans toutes les grandes villes avec France Terre d'Asile, la Fondation Abbé Pierre ou ATD Quart-Monde. Pour Franck Hialé secrétaire départemental de l'UNSA, "on a souhaité afficher nos exigences sociales, écologiques, européennes et républicaines. Il n'est plus possible de dissocier les questions sociales et environnementales. Les questions de la fin du mois et de la fin du monde se rejoignent".

CGT dockers de Bayonne. © Radio France - Valérie Menut

Les syndicats avec Bizi

La principale manifestation c'est à 11h à Bayonne à partir de la place Sainte Ursule, une manifestation unitaire entre LAB et la CGT c'est une première. Mais le mouvement environnemental Bizi se joint à ce cortège, normal pour Dominika Durruty, de Bizi: "la CGT et LAB ont voulu faire une action commune, et c'est normal: la transition écologique ne pourra pas se faire sans justice sociale". Un autre rassemblement est organisé à Mauléon dans la matinée, avec la participation du syndicat agricole ELB. Le porte-parole Panpi Saintemarie se considère "comme un travailleur, pas un patron. On est propriétaires de nos fermes, mais on est précaires, comme celui de beaucoup d’ouvriers. Nos prix de vente, c'est nos acheteurs qui les fixent"

Le syndicat ELB lors d'une mobilisation © Radio France - Bixente Vrignon

Pour les services publics à Hendaye

A Hendaye, comme ailleurs, les gilets jaunes seront présents. Rassemblement particulier dans la ville frontalière qui a perdu sa trésorerie, la Poste du quartier de la plage et son commissariat. La CGT, LAB et les gilets jaunes dénonceront là le recul des services publics. Pour Pierre, membre d'un collectif en Pays Basque, les gilets jaunes n'ont rien contre les syndicats: "les gilets jaunes étaient hors syndicat, mais pas contre les syndicats. La fête du travail c'est donner la priorité à ceux qui travaillent, mais pas à ceux qui profitent du travail des autres".