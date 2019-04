Pays basque : une aide aux entreprises pour les emplois non délocalisables

Le département des Pyrénées-Atlantiques et la CAPB étudient ensemble les demandes et donneront les mêmes aides, à l'euro près, pour construire ou agrandir des usines. Mais en Pays basque, même pour l'emploi, et même en zone rurale, trouver des terrains est extrêmement compliqué.

La compétence départementale d'aide aux entreprises a été transférée à la Communauté d'Agglomération du Pays Basque (CAPB), avec la loi NOTRe. Qu'à cela ne tienne, en Pays basque, les deux institutions ont décidé de travailler main dans la main, pour aider les emplois "non délocalisables".

Michel Etchebest, le vice-président délégué à l'économie souligne: "c'est destiné à l'économie productive. C'est-à-dire les usines, _les emplois qu'on trouve dans ces usines, généralement plus qualifiés, plus pérennes, des CDI_. C'est vers ce type d’économie qu'on veut aller". Annick Trounday, elle, est élue départementale, et rappelle "la connaissance, voire l'expertise départementale depuis des années". Les deux ont donc décidé de mutualiser les moyens en étudiant ensemble les demandes et en donnant exactement la même aide, à l'euro près.

Grâce aux travaux, la fromagerie de St Michel a créé de nouvelles caves d'affinage © Radio France - bixente vrignon

Michel Etchebest: "il s'agit d'aider des emplois pérennes" Copier

Premiers exemples en Garazi

nLes premières entreprises aidées sont autour de St Jean Pied de Port. Il s'agit d'un atelier de pâtisserie, un centre de conditionnement pour les œufs, ou encore la fromagerie des bergers de St Michel. Elle a investi 520 000 € pour s'agrandir et a reçu deux fois 127 792 € : une fois de la poche de la CAPB, et l'autre de celle du département.

Le maire de St Michel, entouré par le président de l'agglo et le président du département © Radio France - bixente vrignon

Le terrain, un vrai Graal

Mais les aides ne suffisent pas, il faut aussi des décisions politiques. Parce que le terrain est un véritable Graal en Pays basque, et même en zone rurale, comme à St Michel (300 habitants et à 60 kilomètres de la côte). Michel Etchebest affirme que "l'agglomération Pays basque doit discuter avec le monde agricole pour un accord qui dit qu'on doit pouvoir libérer 4 à 5 hectares par an pour l'activité économique de production". Et le maire de St Michel, Erramun Minondo illustre le problème, avec la laiterie sur sa commune: "il y a 15 ans ça a été difficile de donner 2 000 m² ", mais depuis la commune s'est débrouillée en empiétant sur sa voirie pour mettre à disposition 5 000 m² supplémentaires. Prévoyant, le maire voudrait "préempter un ou deux hectares, sachant que pratiquement une centaine d’hectares va se libérer dans les dix prochaines années sur la commune". Mais pour préempter, "il faut une volonté politique parce que ça génère des histoires avec les propriétaires : une DUP ça n'est jamais agréable". Une Déclaration d’Utilité Publique, en clair ça veut dire une expropriation, et le maire préférerait avoir la CAPB et le département avec lui si une telle décision doit être prise.