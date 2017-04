Pays d'Issoire : une conciergerie citoyenne pour faciliter la vie des salariés

Le principe est simple : la conciergerie itinérante propose une multitude de prestations pour alléger le quotidien des salariés en facilitant leur vie de famille. Elle collabore avec un réseau de prestataires locaux, en priorité issus de l'économie sociale et solidaire.

Le concept est très développé aux États-Unis. Beaucoup moins en France, mais de grandes entreprises, comme Michelin, proposent déjà ce service à leurs salariés. C'est à force de côtoyer les acteurs économiques de son territoire pendant 15 ans, que Danielle Merad a eu le déclic et mûri son idée. Cette Issoirienne a présenté avec succès son projet à l'association bourbonnaise Viltaïs (spécialisée dans l'insertion sociale). Et elle a fait coup double puisqu'elle a été embauchée.

23 000 actifs recensés dans le Pays d'Issoire

La conciergerie citoyenne est itinérante et s'engage à collaborer avec des prestataires locaux, en priorité issus de l'économie sociale et solidaire. Avant de se lancer dans l'aventure, il a donc fallu s'appuyer sur une étude de faisabilité : "23 000 actifs ont été recensés dans le Pays d'Issoire... Et plus de 73% des 30/59 ont une activité" argumente Danielle Merad, qui s'est également appuyée sur un sondage national "Près de 80% des femmes actives déclarent manquer de temps (64% des pères) pour s'occuper de leur famille". Plus de 3 800 questionnaires ont ensuite été distribués aux salariés du territoire afin de prioriser la gamme des services. Dans le panier un peu lourd à porter des actifs : l'entretien du linge, le ménage, le jardinage, le bricolage, la garde d'enfants, d'animaux, la livraison des courses ou encore les démarches administratives.

Deux autres concierges devraient être embauchées

Mais la réforme territoire est passée par là. Du redécoupage des intercommunalités et à la création Clermont Auvergne Métropole, le projet de conciergerie citoyenne a vocation à être redimensionné. Au point de concerner potentiellement 90 communes de l'agglomération clermontoise. Une seule concierge itinérante ne suffira pas. Deux personnes devraient donc être embauchées. Si le projet est "autofinancé" par Viltaïs, un financement participatif a été lancé via la plateforme Ulule (jusqu'à la fin du mois de mars) et l'association recherche plus que jamais des partenaires publics et privés. Persuadée du succès de cette conciergerie citoyenne, Viltaïs projette d'en ouvrir une autre d'ici dans la fin de l'année 2017 dans son fief de l'arrondissement de Moulins.

Vous pouvez faire appel à la conciergerie citoyenne en appelant le 06.50.88.73.95 ou en allant sur la page Facebook de la conciergerie.