Pays de Craon : le tri sélectif dans les bacs jaunes pose problème

C'est un peu le ras-le-bol dans la communauté de communes du Pays de Craon. Ras-le-bol de retrouver tout et n'importe quoi dans les bacs jaunes, ceux dans lesquels on doit normalement jeter les emballages plastiques. Les erreurs et les négligences se multiplient depuis 2021. Du coup la communauté de Communes du Pays de Craon intensifie ses contrôles dans les rues.

L'an dernier, Lisenn Mingat, technicienne en gestion des déchets a contrôlé 800 bacs jaunes et elle retrouve encore de tout. "Des épluchures, des restes de repas, des mouchoirs, des masques, de la litière d'animaux, des cendres de cheminée", liste-t-elle. La jeune femme essaye au maximum de dialoguer avec les particuliers en cas d'erreur. Lisenn Mingat est toujours accompagnée d'un élu de la commune en question.

"C'est vrai que ce n'est pas facile de s'y retrouver. Il y a beaucoup de consignes différentes mais je pense quand même qu'on communique suffisamment. On a un magazine sur l'environnement qui sort tous les ans. La page Facebook de la Communauté de communes relaie également une rubrique sur le sujet tous les mois" poursuit la technicienne.

Les habitants du Sud-Mayenne bénéficient des bacs jaunes depuis 2018. Mais les erreurs humaines entraînent un surcoût important pour la collectivité, explique Pierrick Gilles, vice-président en charge des ordures ménagères. "C'est 80.000 euros de coûts avec ces erreurs. Au départ, on avait informé les gens que le bac jaune était celui pour le plastique. Sauf qu'ils servent aux emballages plastiques. C'est complètement différent. Aujourd'hui on trouve des jouets dans le bac jaune qui n'ont rien à faire. Ça c'est à la déchetterie", peste l'élu.

114 kilos par an et par habitant

La communauté de communes du Pays de Craon n'envisage pas de sanctions dans l'immédiat pour les récalcitrants. La collectivité envisage de recruter cette année "un ambassadeur du tri sélectif" pour continuer la pédagogie auprès des Mayennais. Actuellement, les ordures ménagères dans le Pays de Craon représentent 114 kilos par habitant et par an. La collectivité a pour objectif de descendre à 100 kilos par habitant et par an en 2026.

Depuis plusieurs années, l'État oblige les collectivités à mieux valoriser les déchets de ses habitants. D'où une augmentation constante de la la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP). Elle s'évalue à 23 euros cette année et grimpera à 65 euros par an et par habitant en 2026 (prix fixé par l'État).