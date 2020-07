Pays de la Loire : l'activité dans le BTP pratiquement de retour à son niveau d'avant-crise

D'après une enquête de la Banque de France, publiée ce mercredi, l'activité en Pays de la Loire est au-dessus de la moyenne nationale en juin. Les secteurs de l'industrie et des services marchands atteignent respectivement 83 % et 91 % d'une activité jugée "normale". Le BTP, 97 %.

L'heure est à la relance. Après un gros coup d'arrêt pendant la crise sanitaire, l'activité reprend peu à peu dans les différents secteurs. La région des Pays de la Loire est plutôt bon élève, en comparaison avec la moyenne nationale.

Le secteur qui se porte le mieux, c'est celui du bâtiment et des travaux publics (BTP). "La forte reprise du mois de juin permet aux carnets de commandes de retrouver de la consistance", explique l'enquête menée par la Banque de France. Même si "elle ne comble pas le retard pris en terme d’activité, notamment dans le second œuvre". Au mois de juillet, l'activité devrait revenir à la normale d'après les prévisions.

Le secteur du BTP atteint au mois de juin 97 % d'une activité jugée normale.

L'industrie et les services marchands : reprise modérée

Dans l'industrie, d'abord, "la croissance des productions se poursuit". L'activité atteint 83 %. Cette relance est notamment menée par l'industrie automobile précise la Banque de France : "Les carnets de commandes continuent de se conforter, toutefois leurs niveaux restent inférieurs à la normale."

Dans les services marchands, l'activité atteint 91 % soit 11 points de mieux qu'en mai. "L’activité progresse à nouveau fortement, bien que plus limitée que le mois précédent. La croissance est plus soutenue dans l’hôtellerie-restauration, analyse la Banque de France. L’activité et la demande rebondissent sous l’effet du déconfinement, mais reste très éloignée des niveaux habituels, en raison notamment des nombreux événements culturels et sportifs annulés, qui attirent habituellement les touristes étrangers."