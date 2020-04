Pays de la Loire : forte hausse du nombre de demandeurs d'emploi en mars

Le nombre de chômeurs de catégorie A a augmenté de 9,6% en mars dans la région, un boom encore plus important qu'au niveau national. Sur la totalité du premier trimestre 2020, la hausse est bien plus faible, autour de 2% en Pays de la Loire.

Le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A, c'est-à-dire sans aucune activité, explose au mois de mars en Pays de la Loire, selon les chiffres publiés ce lundi par la Dares. Il a en effet augmenté de 9,6% le mois dernier, c'est plus qu'au niveau national (+7,1%).

Sur le premier trimestre 2020, dans notre région, le nombre moyen d'entrées en catégories A, B et C augmente de 7,7% par rapport au trimestre précédent (+4,6% sur un an). Les entrées pour "fin de mission d'intérim" (+64,2%) et "fin de contrat" (+13%) ont notamment augmenté très fortement. Parallèlement, les sorties pour "reprise d'emploi déclarée" ou encore "entrée en stage ou en formation" ont sensiblement chuté : respectivement -8,6% et -9,2%.

La Mayenne accuse la plus forte hausse

La Mayenne est le département où la hausse du nombre de chômeurs en catégorie A est la plus importante : +11,1% en mars (soit 1.120 personnes). On comptait le mois dernier 11.190 demandeurs d'emploi sans activité dans le département.

La Loire-Atlantique se place en deuxième position avec une augmentation de 10,7% des chômeurs en catégorie A (+6.570 personnes). Le nombre total s'établissait le mois dernier à 67.850.

La Vendée vient compléter le podium avec une hausse de 10,6% de demandeurs d'emploi sans activité (+2.780 personnes), ce qui portait leur nombre en mars à 28.920. En Maine-et-Loire, l'augmentation est de 8,6%, soit au total, 40.380 chômeurs de catégorie A le mois dernier.

Enfin, la Sarthe ferme la marche avec une hausse de 7,1% des demandeurs d'emploi sans activité (+ 1.900 personnes). Au total, on dénombrait en mars dans le département 28.500 chômeurs de catégorie A.

Hausse de 1,8% au premier trimestre

Au premier trimestre 2020, le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A, sans aucune activité, a lui augmenté de 1,8%, soit + 2.880 chômeurs en Pays de la Loire, selon les chiffres transmis ce lundi par la Direccte des Pays de la Loire. Sur un an, ce nombre augmente de 1%.

Dans les Pays de la Loire, le nombre de demandeurs d’emploi, ayant ou non exercé une activité (catégories A, B, C), s'établit en moyenne à 313.690 au premier trimestre 2020. Soit une hausse de 0,6% sur les trois premiers mois de l'année, mais une baisse de 1,4% sur un an. En France métropolitaine, ce nombre est stable ce trimestre (-2,8 % sur un an).