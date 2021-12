Pays de la Loire : l'Europe accorde un sursis aux pêcheurs à la civelle

L'Europe accorde un sursis aux pêcheurs à la civelle jusqu'au printemps. Il était question d'interdire purement et simplement cette pêche.

Les ministres européens de la pêche ont décidé de repousser au printemps prochain leur décision sur l'avenir la pêche à la civelle. Le Conseil d'Etat International pour l'Exploration de la Mer (CIEM) avait demandé que les quotas de pêche soient ramenés à zéro. "Il y a eu des avancées" annonce ce lundi matin François Blanchet, maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et conseiller régional en charge de la pêche. Selon François Blanchet, "la décision ne sera pas prise avant le printemps. C'est peut-être reculer pour mieux sauter, en tout cas, on a l'espoir que ce ne soit pas le cas".

La saison 2021/2022 sauvée

Dans la région des Pays de la Loire, la pêche à la civelle fait vivre 180 entreprises et représente 52% de la production nationale. A Saint-Gilles-Croix-de-Vie par exemple, cela représente 16 bateaux sur 50. La saison commence en décembre et se termine en mars-avril. "Ça nous permet de faire cette saison et d'avoir du temps pour renégocier avant la saison 2022/2023", explique François Blanchet.