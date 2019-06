Pays de la Loire : la région au plus faible taux de chômage de France

Nantes, France

S'il y a un chiffre à retenir dans le bilan économique régional de 2018 publié par l'Insee ce jeudi, c'est celui du chômage. Son taux était de 7,2% à la fin de l'année dernière, soit le plus faible de toutes les régions françaises. C'est en Mayenne qu'il est le plus bas (5,5%) et dans la Sarthe qu'il est le plus élevé (8,4%) mais reste toutefois au-dessous du chiffre national (8,8%). Dans la région, l'emploi salarié continue d'évoluer plus fortement qu'au niveau national même si sa croissance ralentit sur les deux dernières années. C'est notamment le cas dans le secteur de la construction où l'emploi salarié progresse moitié moins qu'au niveau national.

Une croissance solide dans un contexte de ralentissement national

La bonne santé de l'économie régionale se mesure également aux créations d'entreprises, il y en a eu près de 27 000 en un an (près de la moitié en Loire-Atlantique) soit une progression de 16%. Les exportations augmentent dans les mêmes proportions, portées par la construction navale et l'aéronautique, cette augmentation des échanges bénéficie aussi au port de Nantes Saint-Nazaire dont l'activité a progressé de près de 9% en un an.

Dans l'agriculture, l'année 2018 est marquée par un bon de la production de lait bio, la collecte augmente de 25% en un an dans la région alors que les cultures d'hiver (blé et orge notamment) affichent des rendements décevants.