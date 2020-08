Pays de la Loire : le chômage en baisse mais reste à un niveau très élevé

Comme partout en France, le nombre de demandeurs d'emploi a baissé au mois de juillet dans la région Pays de la Loire, le recul est plus important dans la région (-5%) que la moyenne nationale (-4%) mais le chômage reste a un niveau élevé depuis la fin du confinement. Il y a dans la région 196 620 personnes inscrites en catégorie A à Pôle emploi, ce sont celles qui ne déclarent aucune activité. Elles étaient plus de 234 000 au mois d'avril, au coeur de la crise sanitaire et en plein confinement, un record pour la région.

Les statistiques fournies par le Ministère du travail détaillent le nombre d'inscrits à Pôle emploi mois par mois depuis 1996. Jamais depuis cette date, depuis 24 ans, le chômage n'a été aussi important en Pays de la Loire.