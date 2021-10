Pays de la Loire : le chômage en forte baisse au 3ème trimestre

Le nombre de demandeurs d'emploi a baissé de 7,1 % au troisième trimestre dans la région Pays de la Loire. Selon les chiffres du ministère du Travail publiés ce mercredi, c'est en Vendée que le recul est le plus fort, y compris sur un an.

Le chômage poursuit sa décrue dans la région Pays de la Loire, il a reculé de 7,1 % au troisième trimestre 2021 (-5,8 % en France métropolitaine). Sur un an, la baisse est de 14,4 % dans la région, fin septembre, on y dénombrait 158.990 demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A (sans aucune activité). Au coeur de la crise sanitaire et économique, en avril 2020, le nombre d'inscrits dans cette catégorie avait atteint 234.000.

A cette période, le seul département de la Loire-Atlantique comptabilisait à lui seul 90.000 chômeurs en raison notamment de la fin de milliers de contrats d'intérim dans l'industrie aéronautique et navale. Ils étaient 30.000 de moins à la fin du mois de septembre 2021.

Forte baisse en Vendée

Au troisième trimestre, tous les départements de la région ont connu une baisse du nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A. Les plus "faibles" sont dans le Maine-et-Loire (-5,2 %) et la Sarthe (-5,8 %), les plus fortes en Loire-Atlantique (-8,2 %) et en Vendée (-8,7 %). En Mayenne la baisse est de 6,7%. Sur un an, le plus fort recul est enregistré en Vendée, -16.7% contre -10 % en moyenne pour la France métropolitaine. Mais c'est aussi dans ce département que le chômage avait bondi de près de 40 % en trois mois au printemps 2020.