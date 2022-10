Pays de la Loire : le nombre de demandeurs d'emploi reste stable au troisième trimestre 2022

Au troisième trimestre 2022, dans les Pays de la Loire, le nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A (sans aucune activité) s'établit en moyenne sur le trimestre à 141.230, selon les derniers chiffres publiés par la DREETS (Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) ce mercredi. Ce nombre augmente de 0,5 % sur le trimestre (soit +640 personnes) mais il diminue de 11,4 % sur un an.

Au total dans la région, le nombre de demandeurs d’emploi toutes catégories confondues (y compris ceux qui ont exercé une activité partielle) s'établit en moyenne à 285.990 au troisième trimestre 2022. Ce nombre baisse de 0,3 % sur le trimestre (soit –720 personnes) et de 8,2 % sur un an.

Un nombre stable au niveau national

En France métropolitaine, toujours selon les statistiques du ministère du Travail, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A au troisième trimestre de l'année 2022 est stable par rapport au précédent. 1 400 inscriptions supplémentaires ont été enregistrées. En revanche, il baisse de 11,2% sur un an.

Un peu plus de 5,1 millions personnes étaient inscrites à Pôle emploi et tenues de rechercher un emploi (catégories A, B, C) entre les mois de juin et août. Dans le détail : 2 946 100 personnes étaient sans emploi (catégorie A), 2 206 900 exerçaient une activité réduite (catégories B, C).