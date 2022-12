Pays de la Loire : Les accueils de la Carsat sont fermés jusqu'au 16 décembre

Les accueils de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (Carsat) sont fermés au public, même sur rendez-vous, depuis lundi jusqu'au 16 décembre inclus. "On déroule un plan d'action pour préparer à traiter à temps, les dossiers de départs en retraite, qui sont très nombreux pour le mois de janvier. Le volume de dossier représente l'équivalent de deux mois" explique Dominique Bourgouin, la directrice adjointe "retraite" à la Carsat des Pays de la Loire.

Au mois de juin, un droit d’alerte pour « danger grave et imminent pour la santé » avait été déposé par des salariés. Ils mettaient en cause l'outil informatique, pas opérationnel et source de retard. "Effectivement, on a eu beaucoup de facteurs qui grossi notre activité et notamment des changements d'outils de travail" reconnait Dominique Bourgouin. Quant aux retards de versement des retraites au delà de la date de garantie de paiement, ils ont été plus nombreux cette année, il y en avait environ 600 à la sortie de l'été. Il en restait 400 à la fin du mois de novembre, selon la directrice adjointe "retraite" à la Carsat des Pays de la Loire.