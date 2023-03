Pays de la Loire : les prévisions de la SNCF pour ce mardi de grève contre la réforme des retraites

Le trafic TGV entre Nantes et Paris sera fortement perturbé ce mardi entre Nantes et Paris. Il y aura peu de TER et pas d'INTERCITES

Le trafic des TGV INOUI et OUIGO sera fortement perturbé mardi © Maxppp - MATHIEU PATTIER La SNCF annonce un trafic très perturbé mardi. Seulement un TGV INOUI sur cinq circulera sur l'axe Atlantique et un TGV OUIGO sur quatre au niveau national. Les INTERCITES ne rouleront pas et quatre TER sur cinq seront à l'arrêt au niveau national. SNCF Voyageurs conseille aux usagers de vérifier la circulation de leurs trains, ce lundi à 17h sur les sites et applications SNCF. ⓘ Publicité sncf.com

sncf-connect.com

ter.sncf.com (pour les horaires TER) Axe Atlantique TGV INOUI : 1 train sur 5 Ma France : Mieux vivre Après vous avoir interrogés sur les "économies d'énergie", nous avons choisi de nous intéresser à vous, via cette nouvelle consultation citoyenne, lancée avec Make.org . Que faites-vous ou que voudriez faire pour améliorer la qualité de votre quotidien, de votre vie même ? Bien-être, activités physiques, alimentation, activités créatives, voyages, réorientation professionnelle, changement de vie, valeurs familiales, etc. : partagez avec les autres vos bonnes idées, actions et réflexions.