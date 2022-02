Pays de la Loire : les transporteurs routiers en difficulté

Les transporteurs souffrent en ce moment avec la hausse du prix des carburants. Ce jeudi matin, le litre de gazole est en moyenne de 1 euro 72, en hausse de 7 centimes en une semaine. "Sept centimes en une semaine, c'est compliqué" dit le co-président régional de l'O.T.R.E, l'Organisation des Transports Routiers Européens. Pierre Cottenceau rappelle que le prix du gazole a augmenté de 30 à 40% depuis plus d'un an. "Il y a des entreprises qui sont en danger. Certaines ont arrêté leur activité, vendu des véhicules" explique le co-président régional de l'O.T.R.E.

"Chacun fait sa loi"

La marge d'un transporteur aujourd'hui est comprise entre 1 et 2 %. Pour mettre tout le monde sur un pied d'égalité, il y a une règle européenne qui les oblige à répercuter les hauses via un système d'indexation. Le problème explique Pierre Cottenceau, c'est que "certains chargeurs ne jouent pas le jeu, chacun fait sa loi". Pierre Cottenceau dirige l'entreprise "Pierre Transports" dans le Maine-et-Loire. Il a 40 camions dont 3 qui roulent au gaz. "C'était une solution il y a 2 ans mais aujourd'hui, le gaz, c'est plus de 400% d'augmentation" conclue le co-président régional de l'O.T.R.E.