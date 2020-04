Pays de la Loire : les ventes de farine aux particuliers s'envolent dans les minoteries

Puisque nous sommes forcés de cuisiner maison, les ventes de paquets de farine ont bondi dans les grandes surfaces. Surtout qu'elles ne peuvent presque plus importer d’Allemagne et d’Italie. Elles se tournent donc vers les minoteries de la région et celles-ci voient leurs ventes aux particuliers décoller. Pas de quoi compenser la baisse des ventes aux boulangers cependant.

Dans les moulins, les machines à ensacher tournent à plein régime

Au moulin de Suire à Boussay, près de Clisson, les machines tournent à plein régime. Depuis la crise du coronavirus, elles produisent cinq fois plus de paquets de farine. Soit 33 tonnes par jour ! Du jamais vu pour le directeur, Bertrand Girardeau. "On tourne à 200 % en sachets ! On a doublé les équipes puisqu'on tourne 24 heures sur 24 … 6 jours et demi sur 7 ! Et encore, on aurait trois fois plus de capacités on trouverait à la vente !"

On a doublé les équipes puisqu'on tourne 24 heures sur 24, 6 jours et demi sur 7 ! - Bertrand Girardeau

Les meuniers de la région vendent moins de 5% de leur farine au kilo

Bertrand Girardeau n’a ni les machines, ni les bras pour augmenter les capacités de production de sachets du moulin, en si peu de temps. Et pour une durée indéterminée. Sur le site de Suire, Bertrand Girardeau a déjà mobilisé trois agents supplémentaires à l'ensachage.

"Ce n'est pas un souci de farine, on a largement ce qu'il faut et pour plusieurs mois !" explique Arnaud Bertrand qui tient une minoterie à La Chaize-Le-Vicomte.

C'est plus un souci de manque de main d'oeuvre en ensachage que de [pénurie de farine] ! - Arnaud Bertrand

Arnaud Bertrand n'a pas de machine automatique pour mettre sa farine en sachets. Depuis le début du confinement, pour répondre à la demande croissante des particuliers, il remplit les sachets à la main, avec son équipe.

"Les ventes aux particuliers ne représentent que quelques pour cent de notre production de farine !" Copier

Car même si la vente au kilo pour les grandes surfaces bat des records, elle représente moins de 5 % de la production des minoteries en France. La farine est plutôt vendue à la tonne, par camions, aux industriels et aux boulangers.

La vente de farine aux boulangers chute

En ce moment, les ventes aux boulangers justement dégringolent. Or elles représentent la plus grande partie des ventes des minoteries, avec celles aux industriels.

Il y a clairement une baisse de la demande de farine en boulangerie artisanale ! - Christophe Bourseau

"Les boulangeries artisanales ont une grosse activité snacking (sandwichs, viennoiseries...) qui aujourd'hui est quasiment nulle", explique Christophe Bourseau, président du syndicat des meuniers des Pays de la Loire et meunier à Nozay. Pour lui l'équation est simple : "Moins de sandwichs, moins de pain, donc moins de farine [vendues aux boulangeries] !" Au final, les minoteries voient elles aussi leur activité baisser.

En moyenne, sur la région, Christophe Bourseau estime que le chiffre d’affaires des meuniers a baissé de 30 % depuis le début du confinement. Il appelle donc les consommateurs à continuer d'acheter leur pain à leurs boulangers, si possible.