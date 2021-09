Pays de la Loire : les ventes de véhicules neufs en chute à cause de la pénurie de semi-conducteurs

La pénurie n'est pas nouvelle et la situation, qui dure depuis le deuxième trimestre 2020, n'est pas prête de s'atténuer. Dans l'incapacité de se fournir en semi-conducteurs, matériaux indispensables à la fabrication de capteurs, airbags et autres régulateurs de vitesse et batterie, les constructeurs automobiles sont dans l'incapacité de renouer avec leur niveau de production d'avant crise. Et les effets se font ressentir jusque dans les Pays de la Loire, analyse ce lundi la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) qui estime à 9,6% la chute du nombre de ventes de véhicules neufs le mois dernier, par rapport à août 2020.

Les ventes de voitures peinent à retrouver leur niveau d'avant-crise

Cette baisse des immatriculations s'explique, entre autre, par la pénurie mondiale de semi-conducteurs qui touche les chaînes de production du monde entier. Mais aussi l’attentisme des ménages "en réaction aux mutations attendues de l’usage de la voiture", indique la DREAL qui y voit une tendance qui se confirme chaque année depuis 2018. A elle seule, la baisse des ventes de voitures particulières et commerciales sont estimées 14 % par rapport à août 2020 et de 23 % par rapport à août 2019. Contrairement au nombre d'immatriculations de camionnettes, en hausse de 18 % sur un an.