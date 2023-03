Pays de la Loire : plus de 600 kilos de drogue saisis en 2022

618 kilos de drogues ont été saisis l'an dernier dans les Pays de la Loire, selon des chiffres rendus publics, ce mercredi, par la direction régionale des douanes. Dans le détail, les douaniers ont saisi 434 kilos de cocaïne (+14.5% en un an), 182kgs de cannabis (-36% en un an) et 290 grammes d'héroïne.

ⓘ Publicité

Plus de 400 kgs de cocaïne découverts sur port de Saint-Nazaire

L'année 2022 a été marquée par deux importantes saisies de cocaïne sur terminal conteneurs de Saint-Nazaire Montoir. En février, 50kgs avaient été découverts camouflés dans la paroi d'un conteneur-frigo renfermant des ananas en provenance d'Amérique du sud. Au mois de mai, 364 kgs de cocaïne étaient retrouvés dans des sacs de sport déposés dans deux conteneurs qui renfermaient des résidus d'incinération en provenance de Martinique.

Saint-Nazaire : des sacs de sports, remplis de 364 kilos de cocaïne, découverts en mai 2022 dans deux conteneurs en provenance de Martinique. - Direction régionale des douanes des Pays de la Loire

Un scanner mobile, l'an prochain

Malgré ces importantes saisies, Michel Marin, directeur régional des douanes assure que "le port de Montoir n'est touché ni plus, ni moins, que les autres ports en Europe". Pour autant, le port sera équipé l'an prochain d'un scanner mobile qui permettra de détecter à distance la drogue cachée dans un véhicule ou un conteneur.

Des baskets de contrefaçon saisies par la direction régionale des douanes © Radio France - Bertrand Pidance

Tabac et contrefaçons

La contrebande de cigarettes est en constante augmentation. Les saisies de tabac ont progressé de presque 9% en un an, avec 247 saisies pour un volume total de 3.7 tonnes. Les saisies de contrefaçons baissent de 10% avec un peu plus de 31.000 articles retirés du marchés. Ce sont des Vêtements, des maillots de football, des chaussures de sports, des parfums ou encore des pseudo-médicaments comme ce Nizagra-100, un pseudo Viagra aux vertus soi-disant érectiles, dont le logo représente un avion de chasse !