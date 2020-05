Pays de la Loire : quel est le profil des habitants les plus riches ?

L'Insee a dévoilé ce mardi une étude sur les hauts revenus (au moins 9.060 euros par mois) en Pays de la Loire. Dans la région, les plus riches sont en majorité âgés, vivent le plus souvent en couple, sans enfant.

Dans la région, les plus riches sont en majorité âgés, vivent le plus souvent en couple, sans enfant.

20.200 habitants des Pays de la Loire vivent avec plus de 9.060 euros par mois, selon une étude de l'Insee parue ce mardi, et sont donc considérés comme les très hauts revenus. Cela représente 8.500 ménages dans notre région, soit 0,55% des Ligériens. C'est l'un des plus faibles taux régionaux, à égalité avec le Centre-Val de Loire, juste devant la Bretagne.

Près de 1.700 habitants des Pays de la Loire font eux partie de la catégorie des personnes dites très aisées, c'est-à-dire celles qui touchent plus de 22.300 euros par mois. Cela représente 0,05% de la population de la région. A titre de comparaison, en 2017, le revenu médian dans notre région était d'environ 1.750 euros par mois.

Qui sont les plus riches ?

Les ménages les plus riches sont en très grande majorité propriétaires de leur logement principal, vivent en couple et sans enfant. La moitié de ces ménages est âgée de 60 ans ou plus.

Mais l'étude de l'Insee révèle des disparités selon les départements : les ménages de 60 ans ou plus représentent 56 % des très hauts revenus en Mayenne, 52 % en Vendée et 48 % en Loire-Atlantique.

Où vivent les ménages les plus riches ?

Les habitants les plus riches en Pays de la Loire vivent le plus souvent autour de Nantes et près du littoral, à La Baule, Pornichet ou Le Pouliguen. La Loire-Atlantique abrite 45% des très hauts revenus dans la région.

Dans les autres départements, ils sont particulièrement présents autour de Noirmoutier-en-l’Île et des Sables-d’Olonne. Et globalement, un tiers d'entre eux vit dans une grande ville. En Sarthe ou en Mayenne, les très hauts revenus sont davantage présents à Laval ou au Mans.

La part des personnes à très hauts revenus est plus élevée autour de Nantes et sur le littoral. - Insee

Quels types de revenus ?

Les deux tiers des ménages les plus riches tirent la majorité de leurs revenus de leur activité salariée, une proportion légèrement supérieure à celle de l’ensemble des ménages des Pays de la Loire.

Mais pour la moitié d'entre eux, l'activité non salariée (26%) ou les revenus du patrimoine (25%) constituent leur principale ressource. Seuls 8 % des ménages très riches en Pays de la Loire tirent leurs revenus des pensions et rentes (contre 36 % de l’ensemble des ménages).

Les revenus du patrimoine ou d’activités non salariées, source principale pour la moitié des ménages à très hauts revenus. - Insee

Enfin, les ménages à très hauts revenus captent sept fois plus de revenus que leur poids dans la population. En particulier, ils engrangent 27 fois plus de revenus du patrimoine et 34 fois plus de revenus d’activité non salariée que leur poids dans la population.