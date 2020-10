Pays de la Loire : un actif senior sur deux dit réfléchir davantage à sa retraite à cause de la Covid-19

Dans un sondage demandé par l'Assurance retraite et l'Agirc-Arrco publié ce 12 octobre, il ressort que la crise sanitaire a transformé le rapport des actifs seniors des Pays de la Loire à leur retraite. Un sur deux estime vouloir plus y réfléchir.

Dans les Pays de la Loire, un actif sur deux entre 50 et 62 ans dit vouloir réfléchir davantage à sa retraite à cause de la crise sanitaire, c'est le constat d'un sondage publié lundi 12 octobre et commandé par l'Assurance retraite et l'Agirc-Arrco. Cette tranche de la population, ces actifs seniors se posent plus de questions en ce moment car ils ont été touchés par cette crise.

"Ils sont presque 3 sur 10 à avoir eu une période de chômage ou d'activité partielle et un quart avoir eu une baisse de rémunération. Ces situations ont peut-être conduit ces actifs à quelques années de la retraite à se projeter dans la suite de leur carrière et donc à anticiper la préparation de leur retraite", explique Bénédicte Ducret, responsable marketing social à la Carsat, la Caisse d'Assurance retraite des Pays de la Loire.

Ce sondage réalisé auprès de 126 personnes dans notre région souligne aussi que 35% d'entre elles ont déjà pratiqué le télé-travail, principalement des cadres.

Plus de questions concernant le montant de la pension

Le montant de la retraite et le nombre d'années qu'il reste à travailler sont les deux principales questions qui interrogent les sondés. "Ce sont des sujets qui sont conformes aux questions qui nous sont posées habituellement mais je pense que cela s'est accentué avec la période de crise sanitaire. Ils sont désormais 80% à s'interroger sur leur future pension de retraite", décrypte Bénédicte Ducret.

Des "Rendez-vous de la retraite" jusqu'au 17 octobre

"En Pays de la Loire, on organise des conférences en ligne avec la possibilité de poser des questions par tchat. On en fait tous les mois et la dernière, cette semaine, on a eu un nombre très important de personnes inscrites, presque 500 assurés. C'est la première fois donc la crise sanitaire a dû modifier les comportements", remarque Bénédicte Ducret.

Si vous avez des questions sur votre future pension, la Carsat et l'Agirc-Arrco organisent jusqu'au samedi 17 octobre des "Rendez-vous de la retraite", dans toute la France. C'est possible par téléphone ou en ligne cette année à cause de la crise sanitaire via www.rdv-retraite.fr.

La Carsat des Pays de la Loire a aussi mis en place un dispositif, désormais repris dans deux autres régions françaises : "Mon agenda retraite". Vous êtes notamment alertés à la date où vous devez commencer vos démarches.