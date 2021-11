Pays de Savoie : les professionnels du tourisme "plus qu'optimistes" pour les réservations en station de ski

À l'approche des vacances d'hiver, c'est l'heure de dresser une première tendance sur les réservations dans nos stations de ski des Pays de Savoie. Est-ce que le Covid-19 et le manque de saisonniers ont une influence ? France Montagnes et Savoie Mont-Blanc nous livrent leurs pistes.

On approche des vacances d'hiver, les stations de ski vont bientôt ouvrir ! Si certaines pistes sont déjà ouvertes chez nous comme à Tignes, ce sera bientôt le cas de Val Thorens, Chamonix, Megève ou encore Méribel qui ne vont pas tarder à accueillir les premiers skieurs.

Cette année, les professionnels de la montagne doivent notamment gérer le manque de saisonniers et un protocole sanitaire strict. Tour d'horizon des premières tendances chez nous, en Haute-Savoie et Savoie.

Taux d'occupation des hébergements à 43%

Avant le début de cette saison hivernale 2021-2022, le taux de réservation ne dépassera pas celui de 2019. _"C'est une certitude, car il y avait un enneigement exceptionnel et il n'y avait surtout pas le Covid-19"_détaille Christelle Ferrière directrice marketing de l'office du tourisme Savoie Mont-Blanc. Néanmoins, elle reste confiante.

"La Savoie et la Haute-Savoie ont aujourd'hui (semaine du 8 au 14 novembre) un taux d'occupation des hébergements autour de 43%, pour tout l'hiver, donc de décembre jusqu'à jusqu'à avril. C'est en légère progression par rapport à la semaine dernière avec 41%. Ce qu'il faut noter, c'est qu'on est quand même en retard de trois points par rapport à il y a deux ans. On voit un peu la même tendance sur les vacances de Noël. On peut être confiant sur le fait que ça progresse, ça va continuer dans le bon sens même si les vacanciers mettent plus de temps à réserver à cause de la crise sanitaire."

Le feu vert du gouvernement booste les réservations

Les annonces du Premier ministre Jean Castex le week-end dernier en Haute-Savoie ont donné une perspective aux professionnels et aux vacanciers pour cette saison hivernale. De quoi contribuer positivement à la hausse des réservations selon Jean-Marc Silva, directeur de France Montagnes.

"La bonne nouvelle, c'est surtout que les clients vont pouvoir venir. On a les conditions pour travailler correctement. En tout cas pour s'organiser et également s'adapter aux annonces du gouvernement. Au moins, là, on sait que nous aurons la possibilité d'ouvrir nos remontées mécaniques. Les stations seront ouvertes avec tous leurs services, en respectant bien sûr le protocole sanitaire. Il y a le feu vert du gouvernement, c'est en train de booster les réservations pour cet hiver."

À noter que les 112 stations des Pays de Savoie réalisent quasi 6 milliards de chiffre d'affaires en hiver, contre 1 milliard d'euros l'été.