Pays de Savoie : un bon niveau de réservation dans les stations de ski pour les vacances de février

Le niveau de réservations dans les stations de ski de Savoie et de Haute-Savoie est plutôt encourageant pour les vacances de février. Au global on atteint même le niveau d'avant crise sanitaire.

Les vacances de février arrivent à grand pas, dans moins de 15 jours pour la zone B. Alors dans les stations de ski de Savoie et Haute-Savoie les directeurs d'office de tourisme suivent les réservations en temps réel et pour l'instant les nouvelles sont plutôt bonnes. Sur nos deux départements, le taux d'occupation est de 77 % selon l'observatoire Savoie Mont Blanc. "On atteint presque les niveaux d'avant crise sanitaire et c'est une excellente nouvelle", se réjouit Carole Duverney, responsable des études.

Le taux d'occupation est même plus élevé dans certaines stations comme La Plagne. "Le taux d'occupation sur ces vacances de février est à 80 % sur les quatre semaines. C'est une situation assez encourageante parce qu'on sait qu'on a encore un potentiel de remplissage. On est au niveau qu'on connaissait par le passé il y a deux ans avant la pandémie", explique Rémy Counil le directeur de l'office de tourisme de cette station savoyarde. En Haute-Savoie, la tendance est la même. Aux Carroz d'Arâches par exemple le directeur de l'office de tourisme se réjouit de taux d'occupation similaires répartis de manière relativement homogène sur l'ensemble de ces congés d'hivers.

Cette hausse des réservations peut s'expliquer par une réelle envie de skier après une saison blanche, mais aussi par un récent allègement des restrictions sanitaires. Les britanniques par exemple peuvent à nouveau venir skier dans nos montagnes à conditions d'être complètement vaccinés contre le Covid-19. Les séjours de cette clientèle étrangère annulés à Noël se reportent en effet dans les semaines qui viennent.