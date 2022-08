Pays de Savoie : "un très bel été 2022" avec une fréquentation stable après une année 2021 record

"On va faire presque aussi bien que l'année dernière", se réjouit Frédéric Blanc-Mappaz, le directeur de l'office de tourisme d'Arêches-Beaufort en Savoie. Ici et dans tout les Pays de Savoie, l'été 2022 a été bon, voir même très bon selon les endroits. Sans aucune différence pour les lacs ou la montagne. 54% de taux d'occupation en juillet et 59% en août selon Savoie Mont Blanc Tourisme.

À Arêches-Beaufort, Corine termine sa semaine et avant de partir, c'est le passage traditionnel à la fromagerie du village. "On ne part pas sans son bout de Beaufort. Ça fait 20 ans que l'on vient ici, c'est familial et génial comme station", dit-elle. "Forcément, c'est le cadeau que l'on rapporte aux amis ou à la famille, le symbole de notre région", précise Hakima, la fromagère.

Pourtant, à en croire les premiers éléments fournis par Savoie Mont Blanc Tourisme, "la consommation a été un peu plus faible cette année", explique Michael Ruysschaert, son directeur général. Fabien Eymonerie, vendeur de matériel de montagne l'a constaté. "Il n'y a pas eu de gros investissements sur des gros sacs à dos ou sur les vêtements. Par contre, sur les chaussures, indispensables pour partir en randonnée, on a bien vendu", dit-il.

Alors même si ce commerçant a moins vendu, l'été est tout de même réussi, notamment grâce aux étrangers, de retour chez nous dans nos montagnes et dans nos départements, notamment en Savoie. "On a eu de nombreuses nationalités, de toute l'Europe mais aussi de plus loin, outre-Atlantique", raconte Anne Uginet, responsable d'un hôtel-restaurant d'Arêches-Beaufort. "Des gens que l'on n'avait plus vu depuis au moins deux ans", dit-elle encore.

2022 aussi bien que 2021

"C'est un très bel été", souligne Frédéric Blanc-Mappaz, le directeur de l'office de tourisme d'Arêches-Beaufort. "Sur l'occupation, le remplissage, on est stable par rapport à 2021 avec 62% d'occupation. On progresse même sur juin, août et septembre mais on diminue sur juillet", précise-t-il. "On a aussi eu une météo trop sèche mais qui a favorisé l'accès à la montagne", conclu-t-il. La sécheresse qui aura impacté les activités de rafting et de canyoning en Pays de Savoie, en baisse de 30% selon Savoie Mont Blanc Tourisme.