Paysagiste de Cadaujac cherche collaborateur sur Twitter : "Le recrutement classique ne fonctionne plus"

Après des mois de recherche pour recruter deux personnes, le gérant d'Évasion Paysage à Cadaujac, Tony Paytavy, s'interroge sur la manière de dénicher les perles rares. Les voies classiques de recrutement ne fonctionnent pas, le bouche à oreille non plus... alors sa compagne, Sabrina, imagine une vidéo qui pourrait faire le buzz. Avec quelques papiers et une imprimante, le couple synthétise les points positifs des deux postes mais aussi de la petite entreprise. "On voulait montrer qu'on peut prendre du plaisir à venir travailler avec nous" explique Sabrina. Parce que, sur la vidéo (à voir ci-dessous) on parle de compétences, de salaire, de temps de travail mais aussi de l'ambiance conviviale et chaleureuse, et même, du repas organisé tous les mois.

Quentin travaille depuis sept ans à Évasion Paysage et selon lui c'est un des points les plus importants de cette entreprise : "On est dans une petite entreprise, donc on essaie d'avoir un cercle assez familial où on se fait confiance, je ne me suis jamais pris la tête, ne serait ce qu'une seule fois, avec le plus ancien des collègues. C'est une super entente, même avec les nouveaux. On s'entend super bien entre nous et c'est le principal." Le principal, et pourtant, malgré un salaire "motivant et valorisé" dit la vidéo, impossible de trouver chaussure à son pied. Le gérant, Tony, ne sait plus quoi faire : "Le paradoxe, c'est qu'on a énormément de travail, on ne connaît pas la crise, bien au contraire, on a beaucoup, beaucoup de boulot et c'est vraiment un super métier !" Alors il passe un message aux intéressés : "On les accueillera avec les bras ouverts, ils ou elles vont vraiment pouvoir venir s'amuser avec nous pour essayer continuer de vivre cette passion et de relever les défis qui nous attendent dans les prochaines années." Le gérant qui promet même aux futurs employés des formations s'adapter au changements climatiques et aux défis qui attendent les paysagistes. Évasion Paysage est joignable au 05.56.52.08.28.