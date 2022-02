Péages : l'Automobile club du Sud-Ouest déplore la plus forte hausse de tarifs depuis 2012

"Cette augmentation de 2% est la plus forte depuis 2012". Constat dressé ce mardi matin par le président de l'Automobile Club du Sud-Ouest, Claude Expert, alors que les tarifs des péages autoroutiers augmentent en ce 1er février. Une hausse de 2% en moyenne, variable selon les axes et leurs exploitants. Il faut s'acquitter de 29,60 euros pour relier Bordeaux à Pau via l'A65, soit une augmentation d'un peu plus de 3%. Cette révision des tarifs est annuelle, mais elle "pèse de plus en plus sur le budget des automobilistes".

Claude Expert se réjouit de la décision de Vinci de geler ses tarifs pour les petits trajets de moins de 50 kilomètres : "une position intéressante qui, nous l'espérons, fera tâche d'huile", précise-t-il. Le président de l'Automobile club du Sud-Ouest envisage aussi d'autres modèles d'exploitation : "dans certains pays, et notamment chez nos voisins espagnols, explique-t-il, les concessions sont arrivées à leur terme et certaines portions d'autoroutes sont redevenues gratuites". Une décision difficile en France, à cause notamment des contrats "extrêmement verrouillés" avec les sociétés d'autoroute. "Jusqu'à présent, les gouvernements successifs qui ont voulu s'en mêler, n'y sont pas arrivés. Mais avec une forte détermination, on pourrait arriver à renégocier ces contrats", espère Claude Expert.