Pêche - En signe de protestation, la Normandie et la Manche ferment leurs bureaux à Jersey

Pour protester contre les conditions imposées aux pêcheurs, la région Normandie et le département de la Manche ont décidé de fermer leur représentation dans les îles Anglo-Normandes.

La colère monte et s’étend sur le terrain politique. Les nouvelles conditions imposées par Jersey aux pêcheurs normands et bretons pour continuer de se rendre dans les eaux anglo-normandes ne passent pas. Les pêcheurs se sont réunis à Granville ce lundi pour préparer la riposte. Dans la soirée, la région Normandie et le département de la Manche annoncent dans un communiqué commun fermer leurs bureaux à Jersey. Cette représentation, ouverte depuis 1995, abrite aussi le Consulat honoraire de France.

"Jersey impose des conditions inexplicables"

Dans leur communiqué, le président de la région Normandie et le président du département de la Manche fustigent le gouvernement de Jersey qui « impose, contre toute attente, des conditions inexplicables. A aucun moment, (...) il ne fut question de critères supplémentaires assujettis à la délivrance de licences (de pêche) ».

La Normandie et la Manche demandent l'intervention de l'Etat

Hervé Morin et Marc Lefèvre demandent « au gouvernement français d’intervenir auprès de la commission européenne afin que les termes prévus dans l’accord de commerce et de coopération, soient respectés et appliqués ».