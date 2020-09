La boutique spécialisée dans la pêche a ouvert en février 2019. Aujourd’hui, elle se développe et propose en plus des articles de chasse.

Pêche Plus à Montfort en Chalosse : d’un site internet à une boutique physique

Stéphane Médina a commencé par lancer un site internet. Ce passionné de pêche a travaillé sur son projet en s’appuyant sur l’espace Pulséo de Dax. L’idée de la boutique est née suite à une animation à Mugron, dédiée à la pratique, à laquelle il a participé. De nombreux visiteurs l’ont convaincu d’ouvrir un magasin. Plutôt que de démarrer un commerce par une boutique physique, Stéphane a finalement réalisé le chemin inverse : le site d’abord, puis la boutique, précisément à Montfort en Chalosse. « Le site internet est devenu secondaire aujourd’hui, au profit du magasin physique. »

Il touche une clientèle locale. C’est un commerce totalement différent, avec un contact direct, notamment pour le conseil. Il vend des cannes, des moulinets, des leurres, des fils ou encore des plombs.

Pêche, chasse et évolution

Tout au long de sa première année, beaucoup de clients lui demandaient et ce, tous les jours, s’il avait des articles de chasse, il s’est inscrit à une formation pour pouvoir ouvrir un rayon chasse. Pour sa boutique, "Pêche plus", Stéphane a obtenu un certificat de qualification professionnel « Commerce, Armes et Munitions ». Il propose à la vente des fusils, des carabines, des cartouches, des balles…

Interview de Stéphane Médina Copier