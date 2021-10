"On peine à y croire" : la réaction des salariés après l'abandon des offres de reprise d'Alvance Wheels

"On ne s'attendait pas à ce que tout le monde baisse les bras". Au lendemain de l'annonce de l'abandon des offres en lice pour la reprise d'Alvance Wheels à Diors, Christophe Bouvet, délégué CFDT, ne cache pas son dépit et sa colère. Il a appris ce jeudi soir au cours d'une réunion à la préfecture qu'il n'y avait aucune offre encore en lice, à quatre jours de la date limite de dépôt des candidatures fixée lundi à minuit. Une déception immense pour les 287 salariés du site dans l'Indre, qui ont déjà vécu plusieurs reports de cette date limite et qui travaillent au ralenti depuis quelques temps, faute d'activité suffisante.

Du dépit, et de la colère

Si Christophe Bouvet savait que la situation risquait d'être compliquée, il ne s'attendait par pour autant à un abandon brut des offres : "Ca avait été évoqué avec les administrateurs, que peut-être qu'au 18 octobre il n'y aurait pas d'offres de déposée, mais peut-être simplement une lettre d'intention, ou offre du management qui serait reportée, mais on ne s'attendait pas à ce que tout le monde baisse les bras à quatre jours de l'audience." Le représentant syndical dit également sa colère "contre tout le monde" au lendemain de l'annonce : contre les constructeurs automobiles (Renault et Peugeot) "qui ne veulent pas jouer le jeu du 'made in France' ", mais aussi contre les dirigeants successifs de l'entreprise et leurs "promesses", "on est passés d'illusions en désillusions" ajoute Christophe Bouvet. Colère aussi contre l'État, actionnaire de Renault et de Peugeot.

Les 287 salariés d'Alvance Wheels à Diors ont appris l'abandon des offres à distance, puisqu'ils ne travaillent pas ce vendredi. Les représentants syndicaux prévoient un temps d'échange lundi prochain, le 18, date limite du dépôt des offres de reprise. Une date limite qui pourrait encore être repoussée.

De son coté, Gil Avérous, maire de Châteauroux qui était présent à la réunion en préfecture jeudi soir. Le président de Châteauroux Métropole ne comprend pas comment, malgré toutes les promesses et déclarations, l'Etat mais aussi les grands donneurs d'ordre ne se montrent pas plus volontaires pour préserver le dernier fabricant de jantes alu de France et ses 287 salariés.