La pénurie de granulés de bois n'épargne pas la Côte-d'Or

Il y a 20 ans, Nelly Gorczyca et son mari, installés à Collonges-lès-Premières, au sud-est de Dijon, décident d'investir dans un poêle à granulés pour se chauffer. Une solution économique, le bois coûtant moins cher que le fioul ou l'électricité, et surtout écologique. Jamais ils n'auraient pensé une seconde qu'en septembre 2022, quelques semaines avant l'hiver, ils se retrouveraient sans pellets.

"C'est dur à croire, mais il nous reste de quoi nous chauffer pendant un jour et demi" confie la soixantenaire en jetant un coup d'œil à son poêle à granulés, éteint cet après-midi. Honnêtement, nous sommes tombés de haut." Pourquoi en est-on arrivé à une telle situation ?

Cet été on nous a dit que malgré les stocks, il n'y avait pas de pellets disponibles à la vente

Comme tous les ans, le couple Gorczyca et une vingtaine de voisins, qui se chauffent aux granulés eux aussi, sont allés chercher en juillet leurs pellets pour l'hiver : "On a besoin, à 24 personnes, d'environ 27 tonnes de granulés. On achète en gros, donc ça nous revient mois cher. Mais cet été on nous a dit que malgré les stocks, il n'y avait pas de pellets disponibles à la vente".

Nelly Gorczyca (à gauche) et une vingtaine d'habitants de Collonges-lès-Premières se retrouvent démunis de pellets. Ils ont alerté leur députée, sans succès. © Radio France - Antoine Comte

Raison invoquée : les pellets étaient déjà réservés. Mais il y a quelques semaines, Nelly Gorczyca reçoit un nouvel appel : des granulés sont à nouveau disponibles. "J'ai demandé à quel prix, on m'a dit à 9 euros 45 le sac, contre 4 euros l'année dernière". Un prix qui a plus que doublé, bien trop cher pour ces particuliers. "On va mettre des pulls et des couvertures. On va ressortir le poêle à fioul et le poêle à bois de ma grand-mère. On était écologique depuis 20 ans mais là, que voulez-vous, on nous force à ne plus l'être" soupire la soixantenaire.

Une demande en granulés en pleine explosion

Les Gorczyca ne sont pas les seuls dans ce cas. En France, il était très difficile de se procurer des granulés de bois cet été, alors que de plus en plus de Français se tournent vers le chauffage au pellets. Résultats, les vendeurs de granulés ont passé des derniers mois tendus. Emmanuel Ampaud, cogérant de Piretti Energies, entreprise de distribution de produits pétroliers et de bois à Varois-et-Chaignot, au nord de Dijon : "On avait jusqu'à 200 appels par jour de gens qui voulaient des pellets. Mais il n'y en avait plus de disponible car ce qu'il y avait en stock avait été vendu en mai-juin, et les nouveaux stocks arrivent en septembre-octobre. On n'avait rien à leur donner".

Pourquoi une telle hausse de la demande ? "On a vraiment eu un effet de panique des consommateurs, qui s'inquiètent de la hausse du fioul ou de l'électricité. De plus, l'Etat pousse depuis quelques années à installer des poêles à granulés. Avec ce double effet, il n'y avait plus de stocks nul part et les délais de livraison se sont étalés" continue Emmanuel Ampaud.

Le prix de la sciure a été multiplié par 10

Mais tout cela n'explique pas la forte hausse des prix. Devant le mécontentement des particuliers, certains accusant la filière des pellets de vouloir se faire de la marge en profitant de l'explosion de la demande, on invoque la crise de l'énergie côté producteur.

C'est le cas de Sylvain Gully, directeur général de la société JRS Fiber Brenil, productrice de pellets en Côte-d'Or : "L'inflation énergétique nous touche également. On a eu une réduction de l'activité des scieurs. Donc une raréfaction de la matière première des pellets, la sciure. Son prix a été multiplié par 10. Et puis la production de granulés est très énergivore en électricité, elle aussi en pleine inflation. Sans oublier qu'avec une demande qui a doublé, on n'arrive plus à suivre".

Des prix toujours élevés dans les mois à venir

La situation va-t-elle bientôt évoluer ? "Cette année, il va manquer 1 million de tonne de pellets en France, explique Emmanuel Ampaud, de Piretti Energies. On va avoir un nouvel arrivage dans les prochaines semaines, mais les prix seront toujours les mêmes, à savoir 950 euros la tonne, contre 350 l'hiver dernier."

Une baisse des prix n'est donc pas d'actualité. Pour cela, les acteurs du secteur renvoient à l'hiver prochain. En attendant, l'Etat réfléchirait à une aide financière pour les consommateurs de granulés de bois.