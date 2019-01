Pellevoisin : quand un village de l'Indre renaît grâce à ses commerces

Pellevoisin, France

Cela surprend tout de suite quand on arrive dans la rue principale de Pellevoisin, situé à une trentaine de kilomètres au nord de Châteauroux : une rue d'une centaine de mètres, et des magasins partout ! Une pharmacie, un restaurant, une épicerie, un coiffeur, une esthéticienne, un tabac-presse et une boulangerie donc, ouverte depuis 14 mois, et qui marche très bien.

Les gérants Mickaël et Romane Amy n'en reviennent toujours pas d'ailleurs, _"ça cartonne"confient les patrons. "Une belle surprise" pour ce couple venu de Limoges pour tenter leur chance à Pellevoisin. Romane Amy retient particulièrement la "solidarité" des commerçants entre eux. "On se fait tous travailler les uns les autres"_, explique-t-elle.

Plusieurs commerçants se sont installés dans la rue principale © Radio France - Margaux Stive

Résultat, beaucoup de clients, et un beau succès qui en entraîne d'autres. Cet été c'est un boucher qui s'est installé dans le local d'à côté. Jérôme Mezhoud a repris la boutique en juillet, et il ne regrette pas une seconde : "On n'est pas millionnaire", reconnaît-il, mais "ça bouge", beaucoup plus qu'ailleurs.

Jérôme Mezhoud a fait le pari de s'installer à Pellevoisin cet été © Radio France - Margaux Stive

Et si les deux commerces sont florissants c'est aussi grâce à la mairie. Les banquiers, Jérôme Mezhoud a vite laissé tomber, trop frileux, mais il a pu reprendre le commerce grâce à la commune qui a racheté les murs. Un gros investissement de 150 000 euros, pour la boulangerie et la boucherie, qu'Eric Sauget le maire, n'a pas hésité à sortir des caisses. Pour lui ces commerces sont "la vie" de la commune. Et aussi une façon d'attirer de nouveaux habitants. "Je parle avec les parents à la sortie de l'école, et ils mettent l'école et les commerces au même niveau" dans leur choix d'installation, explique Eric Sauget.

Pour le maire de Pellevoisin, Eric Sauget, les commerces sont "la vie" de la commune Copier

Prochaine étape pour la commune, trouver un médecin. La maison de santé recherche un généraliste.