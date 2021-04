Pendant le confinement, la ville de Lourdes muscle ses mesures d'accompagnement auprès des commerçants

Alors que l'ensemble du territoire français est confiné et que les commerces non-essentiels sont fermés, la ville de Lourdes se mobilise pour aider et accompagner les commerçants. Plusieurs mesures ont été prises par la municipalité pour tenter de minimiser les pertes et maintenir l'activité pendant ce troisième confinement.

Une "market place", vitrine numérique pour les commerçants

Puisque les commerces non-essentiels ont, une nouvelle fois, leur rideau baissé pendant ce troisième confinement, autant leur offrir une vitrine numérique. C'est l'objectif de la market place lancée en mars dernier par la ville de Lourdes. En un mois, 137 commerçants se sont inscrits à cette plateforme numérique. "On prend le temps de former les commerçants, de la création de leur article en ligne à la livraison. Cela leur permet de continuer à travailler et ça booste la visibilité commerciale de la ville" indique Laurent Jubié, en charge du développement commercial et économique pour la ville de Lourdes.

On commence à avoir des résultats, à faire des ventes, moralement ça fait du bien - une commerçante de Lourdes

Pascale, qui tient une boutique de vêtements dans le centre-ville de Lourdes, a intégré ce dispositif depuis quelques semaines et se sent davantage soutenue. "On commence à avoir des résultats, à faire des ventes, moralement ça fait du bien". Pour s'inscrire à cette market place, il existe trois formules différentes : une gratuite pour figurer uniquement sur l'annuaire du site et deux autres de 200 ou 350 euros par an. Pour compenser cet investissement, des aides de l'Etat sont disponibles.

Série de mesures pour soutenir l'économie de Lourdes

En dehors de cette market place, la ville de Lourdes a également mis en place un service de livraison gratuit et un point relais, pour permettre aux commerçants de livrer leurs clients. La municipalité a aussi engagé un programme de rénovation pour une trentaine de locaux commerciaux (restaurants, salon de coiffure, librairie). Par ailleurs, ce mardi, une borne interactive doit être installée sur la place Marcadal et relaiera toutes les informations touristiques et commerciales de la ville.

Pour avoir des renseignements sur ces mesures, il faut contacter le Bureau des projets : 05.62.42.02.06 ou 06.31.95.46.59