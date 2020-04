Pendant le confinement, le "long silence" dans les hôtels vides de Normandie

Des couloirs vides, un grand hall désert, des portes de chambres fermées à clés... La scène ne vous rappelle rien ? Shining bien sûr ! Le film, et le livre avant lui, parlaient déjà d'être confiné dans un grand hôtel, privé de ses clients.

"Je suis quelqu'un d'optimiste", sourit Christian Roche, le président de l'Océane Hôtel du Havre (Seine-Maritime), qui ne compte pas péter les plombs : "Shining oui, on peut y faire référence. Mais quelle que soit la durée de nos difficultés, on a aujourd'hui la nécessité d'être psychologiquement, intellectuellement et matériellement prêt à redémarrer."

"Mon mari chasse les corbeaux"

Fermé depuis l'annonce des mesures de confinement prises pour enrayer l'épidémie de coronavirus, l'Océane Hôtel compte une quarantaine de chambres sur quatre étages. "J'arrive chaque matin à 9 h, je commence par faire le tour de l'hôtel, je passe dans les chambres, je vérifie qu'il n'y a pas d'anomalie et je note des choses que je pourrais avoir à faire", raconte Christian Roche.

Car ce n'est pas parce que les hôtels sont fermés qu'ils sont laissés à l'abandon. "Tous les jours, on va dans les chaufferies, on vérifie qu'il n'y a pas de fuite", ajoute Joelle Ruffin-Courbet, co-gérante du Dormy House à Étretat (Seine-Maritime), qui étale sur toute la semaine sa ronde dans les 61 chambres du complexe.

"On passe la tondeuse, on taille les arbres, poursuit "Granny" Eelsen, du Domaine de Villeray, dans le Perche (Orne). Mon mari chasse les corbeaux pour qu'ils ne fassent pas de nids dans les cheminées du château. Moi, je me promène et je m'assois dans les chambres, je suis un peu devenue une cliente. Il y a ce long silence... J'ai l'impression d'être en vacances."

Habituellement ouverts 24h/24, beaucoup d'hôtels ont fait appel à des services de sécurité, notamment ceux où les gérants ne sont pas sur place, comme à l'hôtel de Bourgtheroulde, à Rouen (Seine-Maritime), où tout le mobilier a été drapé pour le protéger de la poussière. "On vérifie que toutes les issues sont bien fermées", confirme Joelle Ruffin-Courbet à Étretat. Au Normandy, l'hôtel cinq étoiles de Deauville (Calvados), le standard téléphonique renvoie sur le PC Sécurité : "Il n'y a plus que nous ici", nous dit-on.

Annulations et salariés au chômage partiel

Dans les établissements où il y a des piscines, même si tout est automatisé, il faut vérifier que l'eau ne tourne pas. Christian Roche, au Havre, profite, lui, du confinement pour faire quelques améliorations : "Je rattrape les éclats de peinture qu'il peut y avoir par-ci par-là, je fais de petits travaux avec ce que j'ai sur place. Je prends aussi le temps d'aérer les chambres et de vérifier toutes les literies de l'hôtel."

Les journées sont parfois longues, surtout qu'il faut aussi gérer l'administratif et s'y retrouver dans les aides annoncées par l'État ou les collectivités territoriales. Au Domaine du Villeray, une trentaine de personnes ont été mises au chômage partiel, 36 salariés au Dormy House d'Étretat. "On a un peu le moral au plus bas, nous avons des annulations jusqu'au mois d'août", explique la co-gérante.

Trop tôt pour penser l'après-confinement

Au Havre, le nombre de clients dépend beaucoup du trafic des paquebots. "Depuis les annonces du Président de la République, les annulations se succèdent. Des compagnies ont annulé tout leur programme d'escales sur la saison, explique Christian Roche. Aujourd'hui, nous n'avons aucune prévision, aucune lecture, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne reviendront jamais."

Pour le moment, il est encore trop tôt pour anticiper l'après-confinement. En attendant, certains établissements tentent de garder le contact avec leurs clients sur les réseaux sociaux, en proposant par exemple, des recettes imaginées par les chefs cuisiniers ou comme le Normandy de Deauville, des recettes de cocktail. Et non, le "mixologue" ne s'appelle pas Lloyd, mais Marc Jean.

En tout cas, les hôteliers seront prêts quand il faudra reprendre. "On fera le grand ménage", promet "Granny" Eelsen, du Domaine de Villeray.