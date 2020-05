Pendant le confinement, les brasseurs de Touraine ont perdu jusqu'à 80 % de leur chiffre d'affaires

Les brasseurs artisanaux d'Indre-et-Loire ont perdu gros, depuis le début du confinement. Comme beaucoup d'autres secteurs d'activité, ils sont frappés de plein fouet par les conséquences économiques du confinement, depuis le 17 mars dernier.

"Les pertes sont de l'ordre de 80 %, voire 100 % pour certains brasseurs", Christelle Alfaïa, présidente de l'association des brasseurs de la région

La présidente de l'association des brasseurs de la région Centre-Val-de-Loire, Christelle Alfaïa, également gérante de la brasserie l'Aurore, basée à Cormery, dresse une situation économique compliquée : "Les pertes générales des brasseurs sont de l'ordre de 80 %, voire 100 % pour certains brasseurs qui n'ont pas ouverts en drive durant le confinement."

"Le jour du confinement, 80 % de mes clients ont fermé", Ludovic Hardouin, gérant de la brasserie La Pigeonnelle

Au total, l'Indre-et-Loire compte une dizaine de brasseries artisanales. Parmi elles, la brasserie de La Pigeonnelle de Céré-la-Ronde a elle aussi subi une forte baisse de son chiffre d'affaires : "On peut dire qu'on a perdu environ 50 %", déplore Ludovic Hardouin, gérant de la brasserie La Pigeonnelle de Céré-la-Ronde : "Le gros problème, c'est que le jour du confinement, 80 % de mes clients habituels ont fermé : les restaurants et les bars. Les gros festivals de cet été sont annulés, et les guinguettes sont reportées. C'est très compliqué."

"Si l'activité ne reprend pas vite, beaucoup de brasseurs ne vont pas y arriver" Christelle Alfaïa

Pour l'instant, les brasseurs d'Indre-et-Loire ne sont pas menacés de fermeture. "Mais on tape fortement dans la trésorerie", explique Ludovic Hardouin. L'inquiétude est pourtant bien présente chez Christelle Alfaïa : "Le drame, c'est l'incertitude. On ne sait pas quand les restaurants et les bars vont rouvrir. Ni si les petits festivals vont pouvoir se tenir cet été. Or si l'activité ne reprend pas vite, beaucoup de brasseurs ne vont pas y arriver."