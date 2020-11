Pendant le confinement les magasins de bricolage du Périgord sont pris d'assaut

Depuis le début du premier confinement, de nombreux Français se sont mis au bricolage, et le Périgord n'échappe pas à la tendance.

"On est sur une progression à deux chiffres". Yannick est gérant d'un magasin de bricolage à Montignac, en Dordogne. Depuis le premier confinement et sans interruption jusqu'à ce second épisode, il a vu la fréquentation de certains rayons monter en flèche. Des chiffres semblables à ceux du reste de la France où le chiffre d'affaires des magasins de bricolage a augmenté de 30% en moyenne.

"J'ai remplacé l'évacuation de mon évier, c'était une première"

Ces sont les rayons peinture, quincaillerie et petit outillage qui ont le plus de succès.

Catherine s'est mise au bricolage lors du premier confinement "J'ai remplacé l'évacuation de mon évier, c'était une première" se souvient la coordinatrice projet dans le domaine de la culture. Cette fois-ci, c'est aux joints de ses fenêtres que Catherine va s'attaquer "j'ai acheté le matériel pour me calfeutrer pendant l'hiver, mais je ne sais pas encore comment je vais m'en servir".

Le gérant de ce magasin de bricolage se réjouit également d'avoir vu une nouvelle génération de clients se mettre au bricolage.