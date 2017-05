Pendant le Festival de Cannes, le prix des locations flambe

Les stars de Cannes attirent toujours autant de monde. Un enthousiasme qui a une influence sur le prix des locations immobilières. Rencontre avec un gestionnaire de locations saisonnières.

250 euros la nuit pour un studios de 27 mètres carrés. Non vous ne rêvez pas. C'est le tarif dont il faut s'acquitter pour espérer avoir un toit sur la tête pendant le Festival de Cannes.

La période du festival est la plus chère de l'année dans la ville. Les hausses de prix peuvent aller jusqu'à +80% par rapport au reste de l'année.

Une augmentation qui s'explique par l'explosion de la demande. Et pour cause, pendant le rendez-vous international du cinéma, la population cannoise triple et passe de 74.000 à 200.000 habitants. Des journalistes, festivaliers et touristes venus du monde entier. Conséquence : c'est la règle de l'offre et de la demande qui fait loi.

Des propriétaires qui se frottent les mains

Luis Fonseca gère les locations pour une trentaine de propriétaires sur Cannes © Radio France - Thomas Loret

Trouver un logement à un prix abordable devient un vrai parcours du combattant. Les personnes qui possèdent un bien à Cannes le savent : le Festival est une période particulièrement bénéfique.

La majorité en profite pour changer d'air. Ils prennent quelques jours de congés loin du tumulte et en profitent pour engranger un revenu complémentaire. Rencontre avec Luis Fonseca, citymen à Cannes pour la société LockeyHome. Reportage de Thomas Loret.

Des biens mis en location jusqu'à trois fois plus cher qu'en basse saison, certains ne peuvent ou ne veulent pas s'en accommoder. Pour eux il existe des alternatives.

Comme choisir de se loger dans une ville voisine, proche de Cannes. Un simple clic sur les comparateurs suffit pour se rendre compte de l'économie qu'on peut réaliser. Par exemple à Antibes, situé à 15 minutes de TER, une location coûtera 889 euros pour la semaine du 20 au 27 mai. Contre 1.855 euros à Cannes. Ça fait réfléchir.