Pendant les vacances de Noël, les gîtes du Loiret font le plein

C'est l'un des rares secteurs à résister à la crise économique : les gîtes de France dans le Loiret affichent des taux d'occupation de plus de 80% sur les 2 semaines de congés de fin d'année. Un soulagement pour les propriétaires qui ont vu les réservations affluer à la toute dernière minute.

Habituellement, les réservations de gîtes pour la fin de l'année se font dès les mois de septembre et octobre. Mais, cette année, avec le nouveau confinement de novembre, les propriétaires de gîtes dans le Loiret ont eu quelques sueurs froides. " Tout s'est joué à la dernière minute" explique Etienne Lalique, le responsable du réseau Gîtes de France dans le Loiret. " Quand le gouvernement a annoncé la fin des restrictions de déplacement, les réservations ont bondi en quelques jours. Des personnes qui avaient annulé sont revenues sur leur décision".

On s'en sort plutôt bien - Etienne Lalique

Sur les 2 semaines de fin d'année, le taux d'occupation moyen dans les 320 gîtes et chambres d'hôte labellisés du Loiret est de 82%. " On est sur des taux similaires à ce qu'on a connu fin 2018 ou fin 2019" explique Etienne Lalique. Il n'y a donc pas eu d'effet "déconfinement" avec des touristes en manque de grand air, "mais vu le contexte, on s'en sort plutôt bien".

Quel bilan pour l'année 2020 ?

Sur l'ensemble de l'année 2020, le bilan pour les Gîtes de France du Loiret est plutôt positif. Les réservations ont été nombreuses à la sortie du premier confinement, également cet été avec beaucoup de français qui avaient choisi de passer leurs vacances en France. Le Loiret a aussi une autre particularité : en dehors des périodes de vacances, il accueille dans ces gîtes des professionnels en déplacement notamment des prestataires pour les centrales nucléaires.

Etienne Lalique a un exemple très simple. " Au mois de novembre, on a constaté 20% de réservations en moins par rapport à un mois de novembre habituel alors qu'on était en confinement. C'est clair que cette clientèle là, commerciale et économique, nous a sauvé en partie la mise sur le 2ème confinement." Sur l'ensemble de l'année 2020, les Gîtes de France du Loiret estiment avoir perdu 6% en volume d'affaires. La crise a donc été limitée pour le secteur.