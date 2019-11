La commune de Sochaux paye cash le compactage de l'usine PSA

Sochaux, France

C'est l'envers du décors de la modernisation de l'usine PSA de Sochaux. Avec la démolition de bâtiments industriels dans le cadre du compactage de la première usine du groupe, berceau de l'aventure Peugeot, c'est tout un pan des ressources foncières qui s'envole pour la ville de Sochaux qui figure pourtant au palmarès des villes dont le revenu par habitant est parmi les plus faibles.

"On a fermé tout ce qu'on pouvait. Faudra-t-il sacrifier la crèche, le centre social ou la halte garderie ?"

En marge de la transformation de l'usine du futur, 85 000 m2 de bâtiments ont été ou sont en passe d'être démolis, essentiellement sur le périmètre de la commune de Sochaux qui perdra ainsi près de 800 000 € de recettes fiscales annuelles, soit 12 % du budget de la ville. "C'est colossal", dit son maire, Albert Matocq Grabot, "car toutes les économies possibles ont été réalisés. La piscine a été fermée et la maison des arts et loisirs (MALS) transférée à l'agglo. Donc, aujourd'hui, si on doit trouver des économies pour faire face à cette baisse de ressources, c'est la crèche, le centre social, la halte garderie qu'il faudra sacrifier".

"L'ensemble des communes de l'agglo profitent de la modernisation de l'usine, mais il n'y en a qu'une seule qui paye".

Albert Matocq-Grabot s'est tourné vers le préfet du Doubs qui l'a reçu le 4 novembre dernier en présence des services fiscaux du président de l'agglo de Montbéliard, Charles Demouge. Le préfet lui a répondu que l'état ne pouvait pas changer une loi générale pour répondre à un cas aussi particulier. Pour lui, la solution est à chercher du coté de l'agglomération de PMA par le biais du pacte fiscal de solidarité.

A quelques mois des municipales, difficile d'engager un processus comme celui-ci, déplore le maire de Sochaux qui se prépare à des temps très difficiles dès début 2020. "Il y a un paradoxe dans cette histoire", dit Albert Matocq-Grabot, "La modernisation du site de Sochaux va profiter à l'ensemble des 72 communes de l'agglomération, mais il y en a une seule qui paye : Sochaux !".

En 2007 déjà, avec la fermeture de la fonderie, la ville de Sochaux avait perdu 750 000 € de recettes fiscales.