Pénibilité au travail : à Lessay, l'usine Florette teste un exosquelette pour aider ses salariés

Dans le cadre du débat sur la réforme des retraites, c'est un sujet souvent évoqué : la pénibilité au travail. Port de charges lourdes, tâches répétitives, travail dans le froid, travail de nuit : pour atténuer ces contraintes, présentes notamment dans l'industrie agroalimentaire, l'entreprise Florette met en place de nouveaux outils.

ⓘ Publicité

L'usine de Lessay qui compte 380 salariés et une centaine d'intérimaires et qui produit chaque jour 180.000 sachets de salade, teste actuellement un exosquelette, un appareil qui permet de maintenir le dos et soulager les épaules et les bras. "On force moins avec ca. C'est bien aussi pour la posture", commente Yohann, un des salariés chargés de porter les cartons sur les palettes.

Depuis un an, les salariés de Florette testent ce "squelette externe" qui doit réduire la pénibilité de certaines tâches. © Radio France - Lucie Thuillet

En test jusqu'en juin

"Cela s'enfile comme un sac un dos et c'est adaptable à toutes les morphologies, poursuit Yohann Szelag, directeur de l'usine. Depuis un an, on l'expérimente sur différentes activités, pour essayer de soulager les salariés dans les tâches contraignantes. Mais sur la partie fabrication, c'est plus compliqué à cause du froid et de l'humidité".

Le test sera mené jusqu'en juin. L'entreprise pourrait ensuite en acheter une dizaine, soit un investissement de 50.000 euros.

Près de 35 tonnes de salades sont triées, lavées, découpées et conditionnées chaque jour par les salariés dans l'usine Florette de Lessay. © Radio France - Lucie Thuillet

Echauffement, ostéopathie, changement d'horaires

L'entreprise essaye, depuis près de 3 ans, de développer d'autres solutions, comme les séances d'ostéopathie et de yoga sur le temps de travail ou l'échauffement musculaire avant la prise de poste.

Une rotation est également en place sur les postes de fabrication, plutôt statiques et où les gestes sont répétitifs : toutes les 20 minutes, les salariés changent de poste. Certaines équipes ont aussi décalé leur prise de poste de 4h30 à 5h15.

De nouveaux outils ont également été installés comme les transpalettes électriques, qui évitent aux salariés de transporter manuellement près de 6 tonnes par jour.