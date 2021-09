Communistes, centristes, de droite : des élus normands favorables à la construction de réacteurs EPR à Penly

Des élus de la région, du département de la Seine-Maritime et de la région de Dieppe ont réaffirmé ce lundi l'unité politique autour du projet d'EPR à la centrale nucléaire de Penly.

Les élus normands en ordre de marche. Des représentants de la région, du département de la Seine-Maritime, des quatre communautés de communes autour de Dieppe, ont signé ce lundi à Petit Caux un manifeste pour réaffirmer l'unité politique autour du projet d'EPR à la centrale nucléaire de Penly, sur le territoire de la commune de Petit-Caux. Après Flamanville dans la Manche, EDF a choisi le site près de Dieppe pour accueillir deux réacteurs nouvelle génération. Un choix de l'entreprise qui devra être validé par le président de la République sous le prochain quinquennat.

L'union sacrée des élus

Même si l'EPR de Flamanville a accumulé les retards et est qualifié de gouffre financier, c'est quand même l'union sacrée des élus autour de ce projet. Les élus, notamment Hervé Morin le président centriste de la région et Sébastien Jumel le député communiste de Dieppe, font le pari que le ou la prochaine présidente de la République ne s'opposera pas au projet d'EPR à Penly. Il faut dores et déjà se préparer en vue d'un feu vert.

Un nouveau projet, avant même la mise en service de l'EPR de Flamanville prévu désormais en 2023 au lieu de 2012. Son coût s'élève actuellement à 12,4 milliards d'euros selon EDF, contre 3,3 milliards d'euros prévus avant le début du chantier.