Pénurie chez Renault Sandouville : "Si l'automobile s'écroule, tout s'écroule", alerte FO

L'usine Renault de Sandouville près du Havre n'a quasiment pas tourné cette semaine et la direction vient d'annoncer de nouveaux jours de fermetures. La pénurie des composants électroniques mondiale est très préoccupante pour le syndicat Force Ouvrière, pas seulement pour l'économie automobile.

Depuis des mois maintenant, les constructeurs automobiles subissent des ralentissements voire des fermetures de sites en raison de la pénurie mondiale de composants électroniques en provenance d'Asie. L'usine Renault de Sandouville, dont le carnet de commandes est plein et qui a annoncé récemment de l'activité jusqu'en 2030 grâce à la fabrication d'un véhicule Trafic 100% électrique, ferme pourtant ses portes chaque semaine faute de matériel.

Une demi-journée travaillée cette semaine

Cette semaine, les salariés de Renault sont restés chez eux lundi, mardi et mercredi. La direction leur avait annoncé fin septembre. De retour à l'usine ce jeudi matin, les organisations syndicales devaient se rendre en CSE (comité social économique) à 15H pour parler de l'activité de l'usine. Finalement c'est dès 11H que le directeur leur a annoncé que le site refermait ses portes ce jeudi après-midi puis ce vendredi. Donc sur une semaine, les salariés n'auront travaillé qu'une demi-journée.

Puis dans l'après-midi, lors d'un autre CSE, la direction a donné la liste des services et jours travaillés ou non pour les prochaines semaines. Lundi prochain, usine morte, puis la semaine du 18 octobre, c'est carrément toute la semaine portes closes. En attendant les salariés sont payés mais la direction va proposer cette semaine-ci des formations. Cela concerne aussi les intérimaires qui eux, en revanche, ne sont pas payés quand ils ne travaillent pas. Pour rappel, Renault Sandouville emploie 1.800 CDI et 700 intérimaires, sans compter les entreprises sous-traitantes.

Le tableau est sombre d'après Fabien Gloaguen de Force Ouvrière : "Si l'automobile s'écroule, tout s'écroule. Tous les krachs de l'Histoire ont commencé comme ça et quand vous regardez ce qui se passe dans le monde..." Récemment Opel a décidé de fermer une usine en Allemagne jusqu'à la fin de l'année pour les mêmes raisons. Toyota réduit sa production de 50%, Volkswagen, Daimler et BMW mais aussi Ford et General Motors ferment régulièrement leurs sites.