Pénurie d'animateurs : une aide de 200 euros pour aider les jeunes à financer leur BAFA

Pour faire face à la pénurie d'animateurs dans les centres de loisirs et colonies de vacances le secrétariat d'Etat à la Jeunesse et l'engagement annonce une aide de 200 euros pour aider 20.000 jeunes à financer leur BAFA. Elle sera mise en place le 1er janvier 2022.

Nombreux sont les parents qui n'ont pas pu inscrire leurs enfants en centre de loisirs en ces vacances de la Toussaint. En cause, la pénurie d'animateurs : certaines structures font état de 5.245 postes non pourvus, soit 10% de leurs effectifs totaux. Pour y faire face, le secrétariat d'Etat à la Jeunesse et l'engagement annonce la mise en place d'une aide de 200 euros pour permettre à 20.000 jeunes de financer, en partie, leur BAFA.

Le Brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur coûte en moyenne 800 euros. Pour aider les jeunes à le financer, il existe déjà de nombreuses aides : auprès de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de votre département, de Pôle emploi, de votre région ou encore du Fonds d'aide aux jeunes en difficulté, via une mission locale.

En cumulant ces contributions à celle que promet le secrétariat d'Etat à la Jeunesse, l'idée est de ne rien faire débourser aux jeunes, ni même avancer. La secrétaire d'Etat, Sarah El Haïry, précise que cette nouvelle aide sera en place dès le 1er janvier 2022 et versée sous condition de ressources.