Pénurie d'essence en Provence : consultez en temps réel les stations ouvertes ou fermées

De plus en plus difficile de trouver de l'essence à la pompe. Le mouvement de grève lancé par la CGT de Total Energie fin septembre ne faiblit pas, le mouvement a été reconduit dans trois des cinq raffineries françaises du pétrolier. Esso France est aussi en grève.

Ces derniers jours, faire le plein devient donc parfois un parcours du combattant. Certaines stations (Total notamment) sont en pénurie de carburant, quand d'autres sont prises d'assaut par des automobilistes inquiets... de ne pas avoir de carburant ! Alors pour ne pas avoir de mauvaises surprises, un site du gouvernement permet de connaitre les stations ouvertes ou fermées en temps réel.

Pour l'utiliser, il suffit de cliquer sur sa station service et vérifier les disponibilités selon les carburants. Les cuves étant renflouées le matin et parfois en début d'après-midi, la situation peut changer d'heure en heure. Une station peut être fermée en fin de matinée, et rouvrir l'après-midi ou inversement. Il vaut mieux donc vérifier avant d'y aller. Ce mercredi à 16h par exemple, il n'y a plus de gazole au Relais Total de Gignac-la-Nerthe. A la station service Intermarché du maréchal Juin à Marseille (4e arrondissement), il n'y a plus de SP95, et au Leclerc du Roy d'Espagne, il n'y a plus de 95 ni de 98.

Pas de panique tout de même. La grande majorité des stations-services de Provence restent ouvertes. La pénurie est accentuée par la peur de certains clients et la fièvre acheteuse des automobilistes.

La station Total de Saint-Antoine était fermée en début d'après-midi ce mercredi. © Radio France - Fred Chapuis

Beaucoup de stations Total sont elles effectivement bien fermées à cause de la grève. Il s'agit d'un mouvement pour des hausses de salaires, la CGT à l'origine du mouvement réclame 10 % d'augmentation pour les salariés. La direction de Total rappelle qu'une augmentation de 3,5 % a récemment été accordée. Le manque d'essence dans les stations Total est accentué par ce coup de pouce de 20 centimes supplémentaires accordés aux clients par l'entreprise, normalement jusqu'à la fin du mois de novembre.