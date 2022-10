Pénurie d'essence : plusieurs secteurs d'activité déjà touchés dans le Loiret

La grève a été reconduite ce mardi dans les raffineries de Total et d'Exxon mobile , la situation ne devrait donc pas s'améliorer très rapidement pour le tiers des stations-service de France qui rencontrent des difficultés d'approvisionnement . Et cela commence à avoir des conséquences dans plusieurs secteurs d'activité.

On est en alerte pour jeudi, certains circuits scolaires pourraient être supprimés

Les cars scolaires vont-ils pouvoir continuer à rouler ? Voila par exemple une question qui taraude depuis ce week-end la Région Centre-Val de Loire qui organise les transports scolaires. La grande majorité des entreprises qui assurent le ramassage scolaire affirment avoir des stocks de carburant jusqu'à ce mercredi, mais après, cela pourrait devenir plus compliqué. Les services de la Région doivent faire le point mercredi et s'il le faut, certains circuits de ramassage scolaire seront suspendus. " On est en alerte depuis la fin de la semaine dernière notamment pour des petits transporteurs qui n'ont pas de réserves. On a des alertes pour jeudi. Après, on devra prioriser entre lignes régulières et lignes scolaires" explique Philippe Fournié, le vice-président du Conseil Régional chargé des transports. Le président François Bonneau a d'ailleurs écrit dès lundi à la Préfecture de Région pour réclamer un accès prioritaire aux pompes pour une partie des cars Rémi.

Les camions poubelles vont reprendre leurs tournées sur le Montargois

Sur le Montargois, des collectes d'ordures ont dû être stoppées lundi soir : les camions poubelles étaient à sec. Finalement, le Smirtom, le Syndicat mixte de ramassage et de traitement des ordures ménagères, a trouvé de quoi remplir ses camions chez un opérateur privé. Mais c'est au prix fort : 2,09 euros le litre de gasoil, le Smirtom a acheté en tout 7.000 litres, ce qui lui permet d'avoir une autonomie d'au moins sept jours.

Des inquiétudes au Samu du Loiret et chez les transporteurs routiers

La situation est aussi tendue pour le Samu du Loiret : il n'a pas de stock propre, c'est la Préfecture du Loiret qui lui envoie chaque jour une liste de stations où il reste encore du carburant et où les véhicules d'urgence peuvent faire le plein. " Cela complique évidemment le quotidien" nous a confié le patron du Samu .

Les transporteurs, et ils sont nombreux dans le Loiret, ont eux du mal à se faire ravitailler. Par exemple, l'entreprise Panon, à Semoy, attendait en ce début de semaine une livraison de 20.000 litres de carburant. Il a dû se contenter de 2.500 litres.

A l'hôpital d'Orléans, les agents aussi à sec pour venir travailler

Enfin, comme tous les automobilistes, les agents qui travaillent à l'hôpital de la Source ont eux aussi des difficultés à trouver de l'essence pour se rendre sur leur lieu de travail. " La continuité des soins va rapidement se poser" explique Christophe Dela, il est assistant régulateur au service des urgences et membre du syndicat CFDT. " Chacun se débouille comme il peut, se met au covoiturage mais ça ne pourra pas tenir longtemps. On a interpellé la direction de l'hôpital dès lundi matin pour qu'elle en parle à la Préfecture. Mais, pour l'instant, pas de réponse." Les syndicats d'infirmiers libéraux ont déjà réclamé, dans plusieurs départements, " un accès prioritaire" dans toutes les stations.