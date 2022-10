Pénurie d'essence: situation critique dans les Alpes-Maritimes

Vous étiez peut-être parmi ces azuréens qui ce week-end ont fait le plein de carburant, ou plus surement, hier dimanche, ont tenté de faire le plein ! Car si samedi, quelques stations services avaient encore de l'essence, hier, un peu de sans-plomb ou de gazole était une denrée rare. A Cagnes-sur-Mer, plus aucune station ne proposait d'or noir. Pareil pour Saint-Laurent-du-Var ou Villeneuve-Loubet. "Je viens de Carros, il n'y en a plus, expliquait une automobiliste dépitée. Seules quelques stations dans le moyen pays cagnois avaient encore quelques litres. Ces derniers ont du reste du s'écouler dans la soirée. En clair, pour environ 120.000 personnes vivant dans cette partie de la Côte d'Azur, trouver de l'essence était mission impossible. Une situation qu'on retrouvait également autour de Cannes, d'Antibes ou à l'Est du département.

Quand est-ce que la situation redeviendra normale ?

Les automobilistes roulaient donc de station vide en station vide, dépensant du coup ce qu'il tentait d'acheter. Paradoxe ? De nombreux écriteaux, affichés sur les pompes, assuraient que la situation allait redevenir normale dans la semaine. Mais quand ? Les prochains jours vont être difficile pour ceux qui n'ont plus une goutte d'essence. Certains vont avoir du mal à aller travailler. Enfin, la pénurie risque de revenir vite, car en cas de réapprovisionnement, les automobilistes risquent de se précipiter de nouveau sur les pompes, créant de nouveau leur asséchement.