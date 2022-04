Pénurie d'huile : "ça va être un luxe de trouver des frites au restaurant" pour le président de l'UMIH 33

"Le prix de l'huile de tournesol a augmenté de 30% en quelques mois" explique le chef cuisinier et associé du restaurant l'Orangerie à Bordeaux, Jean-Baptiste Bocchio. Elle est surtout utilisée pour faire cuire les frites, alors la semaine prochaine, comme la carte change, le chef en profite pour les remplacer par un gratin de pommes de terre.

Ce choix, c'est aussi pour éviter que la hausse des prix ne se répercutent sur le coût des plats pour les clients. C'est la même chose pour Michaël Petit, gérant du restaurant Le grilladin Saint-Pierre à Bordeaux. "Si on a de l'huile, on fait des frites, si on en a pas, on n'en fait pas" résume-t-il. D'autant qu'à cela, s'ajoute une augmentation des prix des matières premières.

"Ca va être un luxe de trouver des frites dans un restaurant"

L'autre associé de l'Orangerie est Franck Chaumès, le président de l'UMIH 33. Selon lui, "tout le monde va devoir s'adapter à cette pénurie". Il explique que les grands distributeurs sont mêmes obligés de rationner les restaurateurs qui viennent faire leurs courses. "Ça va être un luxe de trouver des frites dans un restaurant" alerte-t-il.