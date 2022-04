Pénurie d'huile de tournesol : pour des chefs mayennais, pas de différence de goût avec l'huile de colza

Plus de deux mois après le début de la guerre en Ukraine, les conséquences sont multiples pour l'économie mondiale et notamment l'approvisionnement en l'huile de tournesol en France. Les rayons concernés dans les supermarchés commencent à se vider et il deviendra plus compliqué de se fournir pour certains restaurants. L'État a même autorisé ce mardi les fabricants de margarine, chips ou encore sauces de remplacer l'huile de tournesol par l'huile de colza pour six mois maximum. Alors est-ce que ce sera différent en bouche pour les consommateurs ? Et bien, il y a quelques petites différences visiblement selon certains chefs mayennais.

L'huile de colza meilleur au niveau nutritionnel

Il y en a bien une si on utilise ces deux produits en bio, "l'huile de colza va avoir beaucoup plus de goût si vous en avez une de qualité", commence Sylvain Fouilleul, le chef gérant de Fourchette Académie à Laval, qui propose des cours de cuisine aux particuliers, "celle de tournesol va être plutôt classique et neutre en saveur". Mais pour des huiles "bas de gamme", il n'y aura pas vraiment de différence tempère le chef. Donc concrètement, si on goute des chips ou du poisson cuits avec l'une ou l'autre, on ne sentira pas la différence. En revanche, sur le côté nutritionnel, là il faut privilégier le colza ajoute Sylvain Fouilleul. "Les oméga-3 et oméga-9 sont plus présents dans cette huile de colza", pointe le chef, "ce qui va lui permettre d'être meilleure d'un point de vue nutritionnel que l'huile de tournesol qui elle n'a que des oméga-6, qui sont notamment très bons pour la peau".

Huiles de pépins de raisins, sésame ou noisette comme alternatives

Après, l'huile de colza ne supporte pas les fortes cuissons, par conséquent difficile de la mettre en friteuse. Le chef Nicolas Nobis, du restaurant l'Éveil des Sens à Mayenne, le seul étoilé en Mayenne lui se tourne vers une autre huile pour frire ses aliments et pour le reste. "Moi j'utilise l'huile de pépins de raisins pour tout ce qui est assaisonnement parce que ça ne perturbe pas mes goûts au niveau des sauces et des produits que j'utilise à côté", argumente le chef. Il est également possible d'utiliser des huiles de noisettes ou de sésame, qui auront un peu plus de goût selon les chefs. L'Ukraine assure 50% du commerce mondial d'huile de tournesol et avec le conflit, l'approvisionnement devient de plus en plus délicat. Le prix des bidons d'huile pourrait également grimper en flèche en France.