Pénurie d'huile de tournesol : une huilerie de Dordogne augmente sa production

"On produisait déjà pas mal d'huile de tournesol mais là, on surfe sur la vague", explique Franck Monsallier, producteur d'huile au moulin de la Gaumerie à Grun-Bordas. Depuis le début de la pénurie, il a multiplié sa production par trois et la presse à huile de tournesol tourne à plein régime : 12 heures par jour, 150 kg de graines par heure. Bientôt, une nouvelle presse va même être installée au moulin et elle pourra presser jusqu'à 800 kg par heure.

La tonne de graines de tournesol presque deux fois plus chère

Pourtant, le prix de la graine a beaucoup augmenté : "avant, on payait la tonne de graines environ 550 euros, maintenant, on est plus autour de 900 voire 1000 euros la tonne", souligne le producteur.

Une hausse des prix qui se répercute directement sur le prix de la bouteille : à la boutique du moulin, le litre d'huile de tournesol est à 7€80. "Mais on ne peut pas tout répercuter sur le consommateur, ça reviendrait beaucoup trop cher. Donc on est obligés de réduire nos marges", souffle Franck Monsallier. Au total, le prix de l'huile a augmenté de 20 à 25 %.

Mais Franck Monsallier le sait, l'huile de tournesol à prix d'or, ça ne va pas durer. "Après la crise, lorsque le marché va redevenir à peu près normal et qu'il y aura la nouvelle récolte en fin d'année, les gros faiseurs d'huile n'auront pas de mal à retrouver leur marché. Pour nous, ce n'est pas une situation qui sera durable", conclut le producteur.

Trouver de nouveaux clients

"Avec les problématiques liées au pouvoir d'achat, le panier moyen du consommateurs baisse d'environ 20 % pour nous qui proposons des produits assez haut de gamme", ajoute Franck Monsallier. Conséquence : il faut trouver de nouveaux clients. De plus en plus de restaurateurs font alors appel à l'Huilerie Monsallier, en particulier les gérants de friteries. "On se positionne donc sur ce marché, qu'on exploitait déjà un peu mais qu'on développe davantage en ce moment", admet-il.