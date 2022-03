Pénurie d'inspecteurs du travail : près de la moitié du département ne sera bientôt plus couvert

43% des communes de la Loire, la moitié de Roanne et un tiers de Saint-Étienne n'auront plus d'inspecteur du travail ce printemps, selon les syndicats, à cause des départs à la retraite non remplacés. Ils n'interviennent déjà quasiment plus qu'en cas d'accident.

Ils sont censés protéger les salariés, les renseigner sur le droit du travail, vérifier que les protections contre l'amiante, les produits chimiques sont bien en place... Mais les inspecteurs du travail n'ont plus, du tout, les moyens d'accomplir leurs missions de base.

Et en fait, ils n'interviennent plus que quand il est trop tard, "quand un accident du travail vient se produire, se désole Jérôme Oriol, du syndicat Sud. Alors qu'on aurait pu intervenir en prévention. On pouvait le faire par le passé, on ne peut plus aujourd'hui. On constate encore un nombre d'accidents pour des salariés qui se font couper des doigts coupés ou des mains arrachées sur des machines, alors que la réglementation interdit ces machines non-conformes. On devrait pouvoir contrôler les entreprises qui les utilisent encore. Mais nous ne sommes plus en mesure de le faire."

Plus de contrôle dans les entreprises de 141 communes

Car dans la Loire, comme ailleurs en France, les effectifs continuent de fondre, au rythme des départs à la retraite non remplacés. Actuellement, les inspecteurs ne seraient plus que 17 pour couvrir toute le département, contre 29 en 2014. "On a déjà cinq postes en moins, on en aura moins huit en juin, décompte le représentant syndical Sud Kevin Goutelle. Conséquence : un tiers des quartiers de Saint-Étienne n'auront plus d'inspecteurs du travail. Tout comme la moitié de Roanne. Mais aussi 141 communes, soit 43 % du département qui ne seront plus contrôlés. Ce sera le cas aussi des entreprises agricoles et de transport dans la moitié du département."

Les syndicats espèrent que les maires des communes concernées, Roanne, mais aussi Bourg-Argental, Feurs, Sury-le-Comtal, Savigneux, Saint-Romain-le-Puy par exemple vont réagir. Une large intersyndicale a écrit à la préfète de la Loire pour demander que les postes vacants d'inspecteurs du travail soient pourvus et que les prochains départs à la retraite soient anticipés.

Un inspecteur pour plus de 14 400 salariés dans la Loire

Selon l'Insee, la Loire compte 245.000 salariés. Ce qui fait un ratio d'un inspecteur pour 14 400 salariés. "C'est bien loin du seuil fixé par l'Organisation internationale du travail à un inspecteur pour 8 000 salariés", dénoncent les syndicats.

Des recrutements ont été annoncés à l'échelle du pays : 250 à 300 agents. "Il en faudrait 500 et ils ont dix-huit mois de formation avant de pouvoir être opérationnels", expliquent les représentants syndicaux.