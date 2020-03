Pénurie de bénévoles à la banque alimentaire de Vaucluse mais pas pour l'approvisionnement

Depuis lundi très peu de volontaires parmi les 73 bénévoles que compte l'association mais en revanche la situation de crise et de fermeture de nombreux commerces a en quelque sorte été bénéfique pour le moment à la banque alimentaire 84. La présidente Annie Paly : "Si du coté de la ramasse auprès des supermarchés il y a un peu moins de distribution, on a des grandes enseignes qui faisaient restauration, on a des restaurants qui nous appellent en nous disant : écoutez, venez chercher parce comme on est fermés, on pourra pas faire consommer. Donc là on a des produits , de très beaux produits que l'on nous propose tous les jours !"

Besoin urgent de chauffeurs pour la collecte et de personnes pour le tri

Reste qu'une majorité de bénévoles ne sont pas venu en ce début de semaine pour les taches de tri, distribution et récolte des produits dans les enseignes ou bien ces restaurants aujourd'hui fermés, cela entraîne de sérieuses difficultés pour repartager aux associations caritatives qui viennent chaque matin se fournir au dépôt départemental à Montfavet. Alors pour que la chaine de solidarité des plus démunis ne faiblissent pas ( la BA 84 par le biais des associations adhérentes redistribue à 31 000 vauclusiens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté ) la Banque Alimentaire de Vaucluse recherche temporairement de nouveaux bénévoles chauffeur ou délégué au tri et à la distribution aux associations en sachant que sur place un dispositif de mesures barrières est assuré pour les personnes présentes.

Le téléphone le matin : 04.90.87.81.80