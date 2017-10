Pénurie de beurre : à Saint-Etienne les pâtissiers s’adaptent

Du pain sec au petit déjeuner ce matin ! Depuis quelques jours la pénurie de beurre est arrivée jusque dans certains supermarchés ligériens. Mauvaise nouvelle pour notre pouvoir d'achat et mauvaise nouvelle pour les pâtissiers qui utilisent du beurre tous les jours.

C'est un drame au petit déjeuner dans de plus en plus de maisons françaises : il n'y a plus de beurre au petit-déjeuner le matin ! La faute aux Chinois qui en mangent de plus en plus. Et puisque la demande est forte, il y a moins de beurre disponible, c'est la célèbre loi de l'offre et de la demande. Résultat : nos rayons de supermarchés se sont vidés et le prix des croissants augmente. Mais si les particuliers peuvent se passer de beurre quelques temps, c’est plus compliqué pour certains professionnels, comme les pâtissiers.

Des gâteaux allégés en beurre

Alors Pascal Bureau, pâtissier chocolatier près de la place Carnot à Saint-Etienne, a dû s’adapter. "J’ai enlevé 10% de beurre dans mes recettes de gâteaux et je réfléchis à de nouvelles recettes sans beurre", explique le professionnel. Pour l’instant, il refuse d’augmenter ses prix mais y sera contraint si la situation dure.

40 à 50 kg de beurre par mois

Il faut dire que le pâtissier est gourmand. Il achète 40 à 50 kg de beurre par mois en temps normal. Et si le prix du kilo était encore raisonnable en août, à 6€, il est passé à 9€ et cela devient dur. "Pour l’instant on n’a pas encore répercuté cette hausse mais si les prix ne redescendent pas d’ici les fêtes, on sera bien obligés." Pascal Bureau cherche même déjà des recettes de bûches sans beurre pour Noël.